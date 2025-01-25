Исследователь землетрясений полагает, что между «Призраком Саммервилля» и неизвестными сейсмическими зонами может существовать связь.

В американском штате Северная Каролина есть место под названием Саммервилл, которое, как говорят, населено привидениями. На протяжении многих десятилетий люди рассказывают истории о женщине-призраке, бродящей вдоль железнодорожных путей.







Говорят, что «Призрак Саммервилля» поджидает там своего покойного мужа. Якобы призрак светит из круглого фонаря зелеными светом, который время от времени мигает над рельсами.

По данным местной платформы по наблюдению за привидениями South Carolina Haunted Houses, некоторые наблюдатели испытывают страх перед светом, в то время как другие сообщают о непреодолимом чувстве отчаяния и грусти.

Американский исследователь землетрясений Сьюзан Хаф полагает, что существует лучшее объяснение феномену призраков. По ее оценкам, зеленые огни могут быть сигналами землетрясений.



Это загадочные огни, которые неоднократно наблюдаются по всему миру в связи с сейсмической активностью. Они принимают разные формы, такие как колонны, сферы и искры. Как именно они образуются, пока не ясно, но существует несколько теорий.

Японский исследователь Юдзи Эномото полагает, что это могут быть воспламененные газы, такие как метан или радон, которые выделяются из-под земли во время землетрясений. Он видит еще одну причину их появления в естественном процессе электрического разряда, вызванном землетрясениями, которые происходят очень близко к поверхности Земли.

По данным Сейсмологического общества Америки, исследователь Сьюзан Хаф предположила, что между «появлениями призраков» и землетрясениями в регионе может существовать связь. Поэтому она исследовала старые книги, чтобы узнать, когда именно происходили эти явления. Оказалось, что во время задокументированных наблюдений призраков в радиусе нескольких километров в 1959 и 1960 годах действительно произошло четыре землетрясения магнитудой от 3,5 до 4,4.

Хаф полагает, что вполне вероятно, что землетрясения привели к выбросу газов из-под земли, которые затем воспламенились под воздействием статического электричества или искры.

Источником статического электричества может быть близлежащая свалка металлолома или старые стальные рельсы, оставленные рядом с путями после замены. Сотрясения от землетрясения могли привести к трению металлических частей друг о друга, что привело к разряду электричества, который в конечном итоге и воспламенил газы.

Исследователь землетрясений утверждает, что ее наблюдения носят предположительный характер и на данный момент являются лишь гипотезой. Чтобы доказать связь, необходимо использовать газовые датчики для поиска выделяющихся газов в регионе и обнаружения поверхностных землетрясений. Однако она подозревает, что подобные истории о привидениях могут помочь обнаружить ранее не зафиксированные зоны землетрясений в Соединенных Штатах.