Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок RCH 155. Эксперты сомневаются на счёт потенциальной долговечности и надежности техники.

Министр обороны Германии Борис Писториус передал послу Украины в Германии Алексею Макееву первую из 54 самоходных гаубиц RCH 155, которые поступят в ВСУ.

Фото: KNDS

13 января состоялась торжественная церемония символической передачи первой самоходной пушки-гаубицы на колесной тяге RCH 155. И первая поставленная машина, и следующие 5 единиц пока останутся в Германии.

В начале ноября в интервью изданию Hartpunkt.de генеральный директор KNDS Deutschland Ральф Кетцель заявил, что поставка первых RCH 155 на Украину будет отложена. Предполагалось, что это произойдет не раньше апреля 2025 года.

Решение о передаче этой техники Украине вызвало некоторые споры среди обозревателей оборонной промышленности. RCH 155 — это совершенно новое поколение техники, которая, несмотря на колесную тягу, не имеет гидравлически выдвижных стрелковых опор. Высказываются также сомнения относительно потенциальной долговечности и надежности транспортного средства, которое только-только поступает в серийное производство, а также относительно возможности его эксплуатации усилиями всего двух человек.

Впервые произошло ускорение сроков поставки, а не задержка. Неизвестно, что способствовало сокращению времени ожидания поставки RCH 155 для Украины. Всего Киев получит 54 пушки-гаубицы этого типа. Согласно плану, последние единицы должны быть поставлены к концу 2028 года. Стоит добавить, что, несмотря на споры вокруг этой гаубицы, RCH 155 постепенно набирает популярность. Недавно эту систему выбрали Швейцария и Великобритания. Приобретение техники рассматривают Германия, Испания, США и Италия.

RCH 155 с многоспектральным камуфляжным покрытием Saab Barracuda. Фото: KNDS

RCH 155 — дистанционно управляемый артиллерийский модуль вооружения, устанавливаемый на шасси колесного бронетранспортера. В базовой версии носителем является машина GTK Boxer. Система башни основана на многих решениях, разработанных для Panzerhaubitze 2000, включая идентичное основное вооружение. Благодаря этому RCH 155 имеет такой же запас хода, как и его гусеничный аналог.

Башенный модуль полностью автоматизирован, экипаж из двух человек располагается в корпусе машины. В качестве силовой установки используется двигатель MTU 8V 199 TE21 мощностью 815 л.с., позволяющий развивать скорость до 100 км/ч.





