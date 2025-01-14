Израильские истребители F-16I Sufas поразили цели в Йемене гиперзвуковыми ракетами Rampage. Это уже вторая атака за последний месяц с применением оружия такого класса.

Первый удар по хуситам гиперзвуковыми ракетами был нанесен в ночь с 19 на 20 декабря 2024 года. В операции приняли участие не менее 14 самолетов F-15D и F-16I из 106-й и 201-й эскадрилий. Машины были вооружены гиперзвуковыми ракетами Rampage с предполагаемой дальностью полета 150–250 км, боевой частью массой 150 кг и высокой точностью поражения (не менее 50 процентов ракет поражали зону диаметром 10 м).

F-16I Sufa с ракетами Rampage

Эта ракета может действовать на высоте от 1 до 12 км и развивать скорость от 1 до 1,6 Маха. Rampage использует инерциальную навигацию и спутниковое наведение, а на заключительном этапе полета захватывает цель, отображаемую в инфракрасном спектре. Истребители F-15D также несли более тяжелую ракету Popeye с дальностью полета 78 км и боеголовкой массой 360 кг, управляемую с помощью тепловизионного или телевизионного наведения.

Самолеты поддерживались разведывательными и дозаправочными самолетами, что позволяло им удаляться от своих баз на расстояние около 2000 километров. Они нанесли удар двумя волнами. Первая цель — Сана и порты. Целью было, в частности, уничтожить портовые буксиры и инфраструктуру, чтобы хуситы не смогли принять суда с оружием, переданным им Ираном. К этому оружию относятся беспилотники и ракеты, с помощью которых хуситы атакуют Израиль практически с самого начала конфликта на Ближнем Востоке, а также ракеты, с помощью которых они атакуют судоходство в Красном море. С 7 октября 2024 года по сегодняшний день с территории Йемена по Израилю было запущено около 350 различных типов ракет и беспилотников.

Первая волна атаки была сосредоточена на портах и, согласно заявлению израильских ВВС, было потоплено, среди прочего, восемь буксиров. Во второй атаке были сброшены ракеты на две электростанции в столице Сане.

В свою очередь, в ночь с 9 на 10 января самолеты F-16I Sufa, вооруженные исключительно ракетами Rampage, приняли участие в более крупном израильском авиаударе, который был нанесен в ответ на дальнейшие атаки беспилотников и баллистических ракет на Израиль. Rampage должны были использоваться для «уничтожения целей в центральном и западном Йемене». На этот раз целью стала электростанция Хизаз, считающаяся важнейшим источником электроэнергии для режима хуситов, а также два порта и их «военная инфраструктура».







