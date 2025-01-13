Поврежденный пожарный самолет остается на земле, пока в Лос-Анджелесе бушуют пожары.

В районе Лос-Анджелеса уже несколько недель бушуют разрушительные пожары. Они уже уничтожили более 10 000 зданий и унесли жизни по меньшей мере 16 человек, пропали без вести — 13 (по данным на 12 января, согласно изданию Nbcnews). Пожарные борются с огнем днем и ночью — на земле и с воздуха.







Теперь пожарной службе придется смириться с серьезными потерями в технике. Пожарный самолет столкнулся с дроном. В результате образовалась дыра в передней кромке левого крыла.

Самолет Canadair CL-415 Super Scooper смог благополучно приземлиться, но теперь ему придется оставаться на земле. Пока неясно, насколько самолет выведен из строя. В настоящее время проводится оценка масштабов ремонта.

Дрон находился в зоне, где действует временный запрет на полеты. Это было сделано для того, чтобы не допустить того, что произошло накануне: чтобы летательные аппараты — как пилотируемые, так и беспилотные — не мешали тушению пожаров.

По сообщениям СМИ, фотограф хотел использовать дрон, чтобы сфотографировать пожары с воздуха. Теперь ему грозит суровое наказание. В Калифорнии любому, кто мешает тушению пожара, может грозить до 12 месяцев тюрьмы. Кроме того, существует риск штрафа в размере до 75 000 долларов.

Самолет Canadair CL-415 Super Scooper непрерывно использовался до момента столкновения с дроном. В Тихом океане воду собирали и доставляли к очагам пожаров: таким образом, как сообщает издание TWZ, каждые 5 минут на пламя можно было сбрасывать более 6000 литров.

Поэтому CL-415 особенно ценен в борьбе с пожарами. Однако в Калифорнии доступны для использования только два экземпляра, один из которых недавно был поврежден.

Исходя из чрезвычайной ситуации, ищутся быстрые решения. Сообщается, что отверстие в крыле CL-415 было заклеено клейкой лентой.

Пока неизвестно, было ли это сделано просто для предотвращения попадания грязи и посторонних предметов в крыло, пока самолет находится на земле, или это действительно была часть ремонта. В любом случае, инцидент привел к потере большого количества драгоценного времени. Из-за столкновения второму самолету также пришлось прекратить полет до тех пор, пока не было установлено, что воздушное пространство снова свободно.