Украина сталкивается с массовым бегством призывников.

Украинская полиция провела более 600 обысков в ходе операции против организаторов переброски за границу лиц, уклоняющихся от военной службы. Выдано 60 уведомлений о подозрении в совершении преступления.





«За сутки полиция пресекла почти 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 областях страны», — сообщили в украинской полиции 11 января.

Обыски проводились в квартирах директоров больниц, членов врачебных комиссий и сотрудников призывных штабов, которые предлагали различные способы уклониться от призыва.

Эти люди помогли, среди прочего, при получении листка нетрудоспособности или при получении документов, разрешающих выезд за границу.

«Среди самых популярных предложений было пересечение границы вне контрольно-пропускных пунктов — в лесу, на лодке или в комбинезоне через реку, в багажнике грузовика или в женской одежде», — рассказали в полиции.

Потенциальных клиентов привлекали к преступным схемам через закрытые каналы в социальных сетях. Плата, взимаемая с желающих незаконно пересечь границу, составляла от $1200 до $5000. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

В начале прошлого года Украина приняла новое законодательство и реализовала другие меры, включая снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, чтобы ускорить темпы военной мобилизации. Всё это связано с тем, что армии катастрофически не хватает солдат из-за потерь в ходе СВО. Согласно новому закону, Киев обязал украинцев, проживающих за рубежом, отслеживать информацию о призыве на военную службу в интернете и призвал их вернуться домой и присоединиться к ВСУ.