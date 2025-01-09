По словам генерального директора Nvidia, пройдет еще 20 лет, прежде чем станет доступен действительно полезный квантовый компьютер. Это объявление разочаровывает не только любителей технологий, но и инвесторов - акции компаний падают в цене.

Google объявил о прорыве в квантовых вычислениях в середине декабря 2024 года. Новый специальный чип Willow и новый метод его применения проложили путь к разработке практически пригодных для использования квантовых компьютеров.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг считает, что до создания квантовых компьютеров еще далеко

Однако эксперты уверены: до создания пригодного для использования квантового компьютера еще предстоит пройти долгий путь. Глава Nvidia Дженсен Хуанг сейчас сказал нечто подобное аналитикам – и тем самым вызвал плохое настроение на фондовом рынке.

По словам Хуанга, 15 лет — это очень короткий срок для разработки практически пригодных для использования квантовых компьютеров, а 30 лет, возможно, слишком долгий срок. Гораздо реалистичнее, что первые практически полезные квантовые компьютеры будут доступны примерно через 20 лет.

Руководитель производителя чипов прогнозирует, что Nvidia сыграет очень важную роль в разработке этих устройств. Кроме того, Nvidia поможет отрасли достичь этой цели как можно быстрее.

Однако заявление главы Nvidia, вероятно, разочаровало не только сторонников высоких технологий. Цены акций некоторых компаний, специализирующихся на квантовых вычислениях, упали почти на 50 процентов, сообщает CNBC.

Акции Rigetti Computing потеряли 47 процентов своей стоимости, а акции IonQ упали на 44 процента. Потери D-Wave Quantum также составили 44 процента. А компания Quantum Computing, которая пытается привлечь $100 млн посредством размещения акций, сообщила о 47-процентном убытке.

На акции Defiance Quantum & AI ETF или на саму Nvidia заявление Хуанга практически не оказало никакого влияния.

В заявлениях главы Nvidia на самом деле нет ничего нового. Большинство экспертов предполагают, что пройдет много лет, прежде чем появится массовый рынок квантовых компьютеров.

Грег Бассук, генеральный директор AXS Investments, считает резкую реакцию инвесторов несколько «преувеличенной». Однако цены акций уже были немного завышены, поэтому реакция, по сути, не является неожиданностью.

Если появятся сообщения о дальнейших прорывах в технологии, то цены на акции разработчиков квантовых компьютеров в ближайшие дни и недели могут вырасти.