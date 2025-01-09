Новую солнечную черепицу Jackery практически невозможно отличить от обычной черепицы. Плитки солнечной системы Jackery имеют изогнутую форму и доступны в терракотовом цвете.

Многие люди считают солнечные системы на крыше своих домов визуально не очень привлекательными. Более красивая альтернатива — солнечная черепица, которая одновременно действует как покрытие крыши и как генератор электроэнергии. Американская компания Jackery представила на выставке CES в Лас-Вегасе новую солнечную черепицу, которая выглядит точно так же, как традиционная черепица, как сообщила компания в пресс-релизе.

Черепица должна быть совместима с 90 процентами всех систем крепления. Фото: Jackery

Изогнутая плитка XBC Solar доступна в терракотовом и черном обсидиановом цветах. Благодаря волнистой форме и терракотовому цвету ее практически невозможно отличить от классической черепицы. Это особенно понравится разработчикам, которые хотят производить экологически чистую энергию, но при этом сохранить традиционный вид дома.

«Изогнутая форма с изгибом на 150 градусов в сочетании с солнечными элементами из кристаллического кремния толщиной 0,13 мм обеспечивает высокую эффективность более 25 процентов», — говорит утверждает Jackery.

Это означает, что четверть солнечной энергии, попадающей на плитки, можно преобразовать в электричество. По данным компании, эта система должно быть в состоянии генерировать до 170 Вт электроэнергии на квадратный метр.

В то же время черепица призвана защищать дом и его жителей от ветра и непогоды. Как сообщает Engadget, даже экстремальные погодные условия, такие как град, шторм или температура от -40 до +85 градусов по Цельсию, не должны нанести вред плитке.

Компоненты должны укладываться как обычная черепица. По словам Jackery, они совместимы более чем с 90 процентами всех используемых систем крепления. Благодаря модульной конструкции плитки также должны быть просты в уходе.

Jackery еще не объявила, сколько стоит новая система и когда она будет доступна на рынке. Однако солнечная система будет представлена в Европе в январе на выставке Bau 2025 в Мюнхене, как сообщила представительница компании.

Солнечная черепица Jackery. Фото: Jackery

Основанная в 2012 году компания фактически специализируется на солнечных технологиях для домашнего использования. Компания производит электростанции и портативные генераторы, которые используются для кемпинга.

Помимо Jackery, солнечную черепицу предлагают и другие компании. К ним относятся Tesla и Bluetti. Prefa предлагает солнечные кровельные панели, похожие на солнечную черепицу. Meyer Burger производит солнечную черепицу в Германии.