Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
The War Zone: В Китае может появиться третий новый истребитель-невидимка
Ранее неизвестный самолет был сфотографирован на территории Шэньянской авиастроительной корпорации.

Несколько дней назад в сети появились фотографии двух новых китайских самолетов-невидимок. Теперь очередной самолёт был замечен на территории Шэньянской авиастроительной корпорации.
Самолет, появившийся в конце декабря, также взлетел с заводской площадки в Шэньяне. Фото: Weibo 
В китайском городе Шэньян ранее неизвестная модель была замечена на территории авиастроительной корпорации Shenyang Aircraft Corporation. Об этом 7 января сообщает портал The War Zone.

На спутниковых снимках виден объект длиной около 15 метров возле главной взлетно-посадочной полосы заводского аэродрома. Сбоку можно увидеть две панели, которые, вероятно, скрывают двигатели. Самолет имеет дельтовидные крылья.

Также можно увидеть тонкий заостренный нос, поэтому вряд ли это летающее крыло. Хвостового оперения не видно, что говорит о бесхвостой конструкции. Эта конструкция обеспечивает снижение сопротивления воздуха и низкую радиолокационную заметность.

Объект имеет желтую или бежевую окраску. Это типичный дизайн, который часто можно увидеть на китайских прототипах самолетов и дронов, таких как J-20A и KJ-700 (на фото ниже).

Что это за объект, пока можно только предполагать. Вполне возможно, что это концепция пилотируемого или беспилотного боевого самолета следующего поколения.

Но возможно, что это всего лишь демонстратор технологий, аэродинамическая модель для исследования новых форм корпуса или даже манекен. Он может быть использован для введения в заблуждение иностранных наблюдателей и спецслужб.

В любом случае самолет не должен подвергаться особо строгой секретности. Потому что тогда, вероятно, его бы не оставили на открытой территории, где его в любой момент смогут сфотографировать спутники или дроны.

В любом случае конструкция существенно отличается от J-35А. В настоящее время его разрабатывает и строит завод в Шэньяне.

J-35А

J-35А считается аналогом американского F-35. Он описывается как многоцелевой истребитель среднего размера и предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Благодаря своим малозаметным свойствам он пригоден не только для наблюдения за собственным воздушным пространством, но и для атаки на противовоздушную оборону противника и, таким образом, открывает путь для следующих за ним бомбардировщиков.

Один из двух новых самолетов, появившихся в конце 2024 года, также из Шэньяна. Он взлетел с аэродрома, где сейчас появились спутниковые снимки нового, пока еще неизвестного самолета.

Но он также отличается по форме от нового объекта. Вероятно, это самолет-невидимка с сильно стреловидным крылом и двумя двигателями. Ниже перехода поверхности фюзеляжа расположены 2 квадратных воздухозаборника.

#технологии #китай #авиация #военная техника #истребитель #самолёт
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
27
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
38
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
10
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
2
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
4
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
9
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
2
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
2
NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5090D для китайского рынка
+
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
29
Новые видеокарты AMD RX 9070 XT и RX 9070 теперь лучше работают с ИИ-задачами и трассировкой лучей
1
NVIDIA представила GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 — флагманскую видеокарту оценили в $1999
13
AMD Radeon RX 9070 и Ryzen 9 9950X3D протестировали в Call of Duty Black Ops 6
3
Глава NVIDIA раскрыл цены на семейство видеокарт GeForce RTX 50
24

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
19
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
145
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
50
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
13
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
2
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
31
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
04:10
Видел сравнение картинки с лучами и без в индиане. С лучами графика 2015 года, без лучей 2014 года. 1440p на 4080 без лучей ~90fps, с лучами от 34fps. Unreal engine 4.9.2 вышел в конце 2015 и радовал ...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Максим Лобков
03:57
Предположим, вы знаете где подлодка.. Что с того? Остановить заряд вы не сможете, даже если выстрелите в неё.
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
Gamandril
03:38
Ну да, когда старая видеокарта по 100-200 рублей те же 3Dfx по 9000+ это не развод лохов.
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
Garthar
03:37
Я скажу что статью писали рептилоиды с рен-тв не отличающиеся умом и сообразительностью
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
Garthar
03:37
Модель устройства в студию и дальность. А пока перестань брехать. Я тебе даже подскажу что ключевое слово тут "вертолеты" Еще одна подсказка - найди что такое "залупу полоскать". В мире не существует ...
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
klopcha
03:24
Может побольше работать или делом каким заниматься, а не просто гамать все выходные подряд. В нашём городе, 6кило - это ты должен гамать каждый день по 8 часов. Но учитывая и остальные траты, считаем ...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Александр Еремеев
03:22
Свежо предание, но верится с трудом. Да и в целом, всё предание об Intel Core Ultra звучало как пердение. Теперь сколько не отмазывайся, все равно скажут, что обосрался.
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
Gamandril
03:18
У меня нет неприязни к железу. Я против презренных тем про окаменевшее говно мамонта, которое незаслуженно залайкали. Я считаю такую тему надо сносить. Уже был такой случай с темой про киберспорт. Тут...
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
bernig
03:16
Ты справку сначала покажи.покупальщик .Ха Ха.Слепошарый псих больной вульвыч)
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
klopcha
03:16
Скорее из-за того, что частоты у восьми-ядерного выше. Забыли об этом?
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем