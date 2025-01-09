Ранее неизвестный самолет был сфотографирован на территории Шэньянской авиастроительной корпорации.

Несколько дней назад в сети появились фотографии двух новых китайских самолетов-невидимок. Теперь очередной самолёт был замечен на территории Шэньянской авиастроительной корпорации.

Самолет, появившийся в конце декабря, также взлетел с заводской площадки в Шэньяне. Фото: Weibo

В китайском городе Шэньян ранее неизвестная модель была замечена на территории авиастроительной корпорации Shenyang Aircraft Corporation. Об этом 7 января сообщает портал The War Zone.





На спутниковых снимках виден объект длиной около 15 метров возле главной взлетно-посадочной полосы заводского аэродрома. Сбоку можно увидеть две панели, которые, вероятно, скрывают двигатели. Самолет имеет дельтовидные крылья.

Также можно увидеть тонкий заостренный нос, поэтому вряд ли это летающее крыло. Хвостового оперения не видно, что говорит о бесхвостой конструкции. Эта конструкция обеспечивает снижение сопротивления воздуха и низкую радиолокационную заметность.

Объект имеет желтую или бежевую окраску. Это типичный дизайн, который часто можно увидеть на китайских прототипах самолетов и дронов, таких как J-20A и KJ-700 (на фото ниже).

Что это за объект, пока можно только предполагать. Вполне возможно, что это концепция пилотируемого или беспилотного боевого самолета следующего поколения.

Но возможно, что это всего лишь демонстратор технологий, аэродинамическая модель для исследования новых форм корпуса или даже манекен. Он может быть использован для введения в заблуждение иностранных наблюдателей и спецслужб.

В любом случае самолет не должен подвергаться особо строгой секретности. Потому что тогда, вероятно, его бы не оставили на открытой территории, где его в любой момент смогут сфотографировать спутники или дроны.

В любом случае конструкция существенно отличается от J-35А. В настоящее время его разрабатывает и строит завод в Шэньяне.

J-35А

J-35А считается аналогом американского F-35. Он описывается как многоцелевой истребитель среднего размера и предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Благодаря своим малозаметным свойствам он пригоден не только для наблюдения за собственным воздушным пространством, но и для атаки на противовоздушную оборону противника и, таким образом, открывает путь для следующих за ним бомбардировщиков.

Один из двух новых самолетов, появившихся в конце 2024 года, также из Шэньяна. Он взлетел с аэродрома, где сейчас появились спутниковые снимки нового, пока еще неизвестного самолета.

Но он также отличается по форме от нового объекта. Вероятно, это самолет-невидимка с сильно стреловидным крылом и двумя двигателями. Ниже перехода поверхности фюзеляжа расположены 2 квадратных воздухозаборника.