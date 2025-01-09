Ракета Mark 1 компании Frankenburg Technologies должна быть намного дешевле, чем представленные сейчас на рынке зенитные ракеты.

Запуск ракеты ПВО стоимостью несколько сотен тысяч долларов для уничтожения беспилотника-камикадзе (или дистанционно управляемого боеприпаса), который стоит в пятьдесят-сто раз меньше, очевидно, не является оптимальным решением. Фото: Frankenburg TechnologiesНе секрет, что в российском арсенале одним из видов оружия, наиболее часто используемого для глубоких ударов, является БПЛА «Герань-2», стоимость которого составляет всего лишь 20 тысяч долларов. Такие беспилотники ВСУ вынуждены сбивать «Пэтриотами» или Astra, которые стоят несколько миллионов.

Эксперты сходятся во мнении: когда «Герань» поражается с помощью Astra, то (судя по понесённым финансовым затратам) это как раз таки «Герань» уничтожает ракету Astra.

Разработка новых систем, таких как оружие направленной энергии или электромагнитные пушки, является возможным решением этой проблемы. Цель состоит в том, чтобы снизить «цену за выстрел». Решение проблемы может включать улучшение управления огнем или внедрение средств радиоэлектронной борьбы для нарушения связи между БПЛА и его оператором.

Однако компания Frankenburg Technologies, которую возглавляет Кусти Салм, который в сентябре прошлого года еще был высокопоставленным чиновником Минобороны Эстонии, намерена предложить другое решение. Компания разработала Mark 1, противодронную ракету длиной примерно 0,5 метра и боевой нагрузкой 500 граммов.

Согласно заявлением производителя, Mark 1 должна быть намного дешевле, чем зенитные ракеты, представленные сейчас на рынке, и при этом производиться «в сто раз быстрее». Оснащенная алгоритмами искусственного интеллекта, она была разработана для уничтожения БПЛА.

«Эта ракета нацелена на дроны, которые могут летать на высоте до 2 км. БПЛА регулярно используются Россией на этих высотах для атак», — пояснил Салм в интервью.

Пока неизвестно, будет ли эффективна эта недорогая противодронная ракета. Чтобы это выяснить, придется дождаться результатов испытаний, которые Frankenburg Technologies готовится провести на Украине, где может быть запущено производство Mark 1, если они окажутся эффективными.

Frankenburg Technologies откроет офис и в Великобритании, где намерена инвестировать 50 миллионов евро в разработку недорогих ракетных двигателей.