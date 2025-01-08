Мощный спортивный автомобиль легко перепрыгивает через препятствия.

Китайская технологическая компания BYD выпустила новое видео, на котором показано, как ее спортивный автомобиль Yangwang U9 перепрыгивает выбоины и препятствия на дороге. Во время этих необычных трюков за рулем автомобиля премиум-класса нет человека-водителя, а он едет автономно.

Фото: Car News China

На видео Yangwang U9 мчится по трассе, развивая скорость 120 км/ч. Когда спортивный автомобиль приближается к выбоине шириной 2,5 метра, наполненной водой, он внезапно подпрыгивает и как бы перелетает через выбоину, казалось бы, без особых усилий. По данным BYD, соответствующее расстоние составило более 6 метров.







Затем автомобиль мчится к барьерам, которые возвышаются на 3,5 см, и легко перепрыгивает это опасное препятствие. Активная подвеска Disus X отвечает за эти так называемые прыжки, по данным Car News China.

Однако BYD ничего не сообщает о системе автономного вождения. В прошлом технологический гигант уже объявлял о сотрудничестве с DJI и Horizon Robotics.

Yangwang — автомобильный бренд премиум-класса, принадлежащий BYD. Модель U9 является вторым автомобилем после внедорожника U8. Этот внедорожник мог перемещаться по воде.

Спорткар U9 был впервые представлен в феврале 2024 года. Стоимость автомобиля составляет 1,68 млн юаней, что соответствует примерно 222 000 долларов. Доставка осуществляется с августа. Он приводится в движение четырьмя электродвигателями общей мощностью 960 кВт (1287 л.с.). Спортивный автомобиль имеет пиковый крутящий момент 1680 Нм и может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,36 секунды.

Аккумулятор LFP имеет емкость 80 кВтч и запас хода 465 км. Аккумулятор можно заряжать от 30 до 80 процентов за 10 минут. Он поддерживает двойную зарядку, при которой одновременно можно подключить 2 кабеля.





