Ракета «Цинтянь» (Qingtian) может достичь территории Китая на скорости 6 Маха.

В арсенале вооруженных сил Тайваня появилось новое перспективное оружие. Благодаря своей огромной дальности гиперзвуковая ракета «Цинтянь» может проникать глубоко во внутренние районы Китая и представлять собой проблему для противовоздушной обороны.

Тайвань хочет добавить в свой арсенал ракет, таких как Hsiung Feng III, новые гиперзвуковой вариант. Фото: Министерство обороны Тайваня

Первые «Цинтянь» уже поставлены в подразделения ракетных войск, входящие в состав ВВС Тайваня. Массовое производство ракеты ведется с конца прошлого года, сообщает издание Liberty Times.

Фотографии новой ракеты правительство еще не опубликовало. Однако визуально ракета может быть похожа на Hsiung Feng III. Эта противокорабельная ракета класса «земля-земля» разрабатывалась в рамках программы «Юнь Фэн», как и «Цинтянь». Hsiung Feng III, выпускаемая с 2007 года, достигает скорости 3,5 Маха, что делает ее сверхзвуковой ракетой.

С другой стороны, «Цинтянь» может развивать скорость более 6 Маха, что составляет примерно 7400 км/ч. Когда говорят о скорости свыше 5 Маха (в 5 раз больше скорости звука), то имеют в виду гиперзвуковую скорость.

Из-за высокой скорости обычные системы ПВО не могут нейтрализовать ракету. Помимо чрезвычайно высокой скорости, преимуществом является и траектория полета ракеты. Она не летит по предсказуемой параболе, как это происходит у баллистических ракет большой дальности. Скорее, она преодолевает большие расстояния по плоской траектории. Это не только затрудняет защиту, но и затрудняет обнаружение некоторыми радиолокационными системами.

Как и Hsiung Feng III (на фото), Qingtian может запускаться из аналогичной пусковой установки. Фото: Министерство обороны Тайваня

«Цинтянь» оснащена, среди прочего, прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В прямоточном воздушно-реактивном двигателе воздух засасывается за счет своей большой скорости, сжимается, смешивается с топливом и сжигается, создавая тем самым тягу.

Однако при использовании прямоточного воздушно-реактивного двигателя сначала необходимо достичь определенной скорости, чтобы он мог приводить в движение ракету. Поэтому «Цинтянь» с момента старта разгоняется с помощью ускорителя, представляющего собой обычный твердотопливный ракетный двигатель. Hsiung Feng III использует ту же комбинацию ПВРД и ускорителя.

Информации о боеголовке новой ракеты немного. В любом случае она должна иметь возможность оснащения фугасной и бронебойной боевой частью. Ходят разговоры и об осколочных боеприпасах.

«Цинтянь» должна запускаться как со стационарных, так и с мобильных установок. Поскольку ее можно запускать из стандартной батареи, расположенной на вездеходе, гиперзвуковая ракета считается особенно гибкой.

Имея запас хода более 2000 километров, «Цинтянь» может достигать стратегически важных пунктов назначения в Китае, включая города Пекин и Шанхай. С тактической точки зрения, она также может быть нацелена на военные базы и инфраструктуру к северу от Пекина, во Внутренней Монголии и в глубине внутренних районов Китая.

Если Китай осуществит свою угрозу и нападет на Тайвань, «Цинтянь», среди прочего, сможет использоваться для нанесения ударов по военным портам, аэродромам и авиабазам с применением кассетных боеприпасов. Однако это не парализует китайский парк дальних бомбардировщиков. Дальность действия H-6 составляет около 6000 километров, поэтому он может действовать с аэродромов за пределами досягаемости «Цинтянь».

В варианте H-6N бомбардировщик может запускать гиперзвуковые ракеты с дальностью более 1000 километров. Опционально они также могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Гиперзвуковая ракета XJ-21 на дальнем бомбардировщике Xian H-6N

Другими целями «Цинтянь» могут стать заводы по производству боеприпасов, склады топлива и аналогичные объекты. В случае затяжной войны поставки и снабжение Китая могут быть нарушены.





