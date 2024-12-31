Американская космическая компания Axiom Space переносит свой первоначальный график на два года вперед и может вывести первую часть своей частной космической станции на орбиту уже в 2028 году.

Уже в 2028 году (вместо ранее анонсированного 2030 года) планируется вывести на околоземную орбиту свободно летающую космическую станцию под названием Axiom. Новый график стал возможен, потому что Axiom Space пришлось изменить последовательность запуска пяти запланированных модулей частной космической станции.

Axiom представляет свою космическую станцию на рендере. Источник: Axiom

Американская космическая компания изначально хотела пристыковать несколько модулей к Международной космической станции, чтобы затем отделить их в 2030 году и вывести на собственную орбиту. Однако оказывается, что это место на МКС необходимо для размещения спускаемого с орбиты космического корабля от SpaceX. Ожидается, что данный орбитальный аппарат отправит МКС в атмосферу Земли примерно в 2030 году для контролируемого сгорания.

По словам компании, эта потребность в пространстве теперь вынуждает Axiom Space перенести сроки запуска. Для своей космической станции Axiom первоначально потребуется пять модулей: полезный/энергетический/тепловой элемент, шлюзовая камера, исследовательский/производственный центр и два модуля среды обитания. Первоначальный план Axiom заключался в том, чтобы сначала доставить на МКС модуль Habitat-1.

Новый план теперь предусматривает, что полезная нагрузка, энергетический и тепловой модуль будут доставлены на МКС в первую очередь. Затем этот модуль будет отделен от станции в 2028 году, а позже будет дополнен модулем Habitat 1. За Habitat 1 следует шлюз, модуль Habitat 2, а затем научно-производственный комплекс.

Новая дорожная карта строительства космической станции. Источник: Axiom

Космическое агентство США НАСА в 2020 году предоставило компании Axiom Space заказ на присоединение одного или нескольких модулей к Международной космической станции, которая должна быть выведена из эксплуатации не раньше 2030 года. Эту группу модулей затем следовало отделить от МКС, обеспечив тем самым переход к частной эксплуатации космической станции на низкой околоземной орбите.

Новый план несколько ускоряет автономные операции, но не обеспечивает полнофункциональную работу космической станции.