У пользователя YouTube с ником Shank Mods есть легендарный ламповый телевизор, привезенный из Японии в США.

Кинескопные (ЭЛТ) телевизоры с недавних пор переживают возрождение благодаря геймерам, которые любят играть в ретро-игры. В то время как телевизоры прошлого века были заменены современными и большими HD-телевизорами с плоским экраном, некоторые из этих старых ЭЛТ-устройств теперь даже считаются предметами коллекционирования в игровом сообществе, и иногда за них платят большие деньги.







Помимо ощущения ретро-стиля во время игрового процесса, в них ценят малое время отклика и задержку ввода. Шутер со световым пистолетом — популярный пережиток прошлых дней видеоигр, вспомнить хотя бы Duck Hunt для NES — не работает на современных телевизорах.

Модель KX-45ED1 от Sony считается своеобразной «легендой» среди ламповых телевизоров. Устройство также известно как PVM-4300.

Устройство 1980-х годов с диагональю 45 дюймов значительно больше, чем средний ламповый телевизор с экраном от 20 до 30 дюймов. В то время устройство стоило 40 000 долларов, что эквивалентно 100 000 долларов по сегодняшней покупательной способности. При такой высокой цене на телевизор он никогда не был продуктом массового производства, а скорее продуктом, вокруг которого всегда было много слухов, хотя очень немногие люди когда-либо его видели.

Любитель игр Shank Mods очень хотел иметь такое устройство. Поэтому осенью 2022 года он отправился на поиски такого экземпляра. Недавно он опубликовал видео, документирующее его двухлетний очень интенсивный поиск.







Все началось в 2022 году с уведомления о том, что такое устройство все еще должно быть доступно в Японии. На фотографии, опубликованной в блоге 7 лет назад, устройство было замечено в ресторане, где подают лапшу, в Осаке.

С помощью японского друга-ютубера, который посетил ресторан всего за несколько дней до его сноса, Shank Mods в конечном итоге смог купить телевизор.

Владелец ресторана согласился продать Shank Mods гигантский ламповый телевизор при условии, что ютубер заплатит за транспортировку. Для устройства весом около 200 кг с дополнительной подставкой весом 78 кг это было довольно непросто. С помощью транспортной компании старый телевизор наконец перевезли в США. Спонсор покрыл расходы, которые, по словам ютубера, были примерно такими же высокими, как цена подержанного автомобиля.