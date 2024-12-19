Геймеры, использующие новое приложение Nvidia, могут столкнуться с потерей производительности, даже, если приложение работает только в фоновом режиме.

Новое приложение Nvidia мешает получать удовольствие от игр геймерам, имеющим видеокарту Geforce. По данным издания Heise, также следует ожидать потери производительности, если приложение работает только в фоновом режиме и его функции не используются активно.

Приложение Nvidia в настоящее время может замедлять игры. Фото: NVIDIA

Интернет-журнал Tom's Hardware разобрался в сути проблемы и протестировал разные игры на Geforce RTX 4060. В некоторых тестах приложение Nvidia устанавливалось, в других — нет.

Результат: всякий раз, когда приложение работало в фоновом режиме, производительность была на 2–12 процентов ниже нормальной. Удаление приложения могло бы решить проблему.

Как пишет сама Nvidia на форуме Geforce, за потерю производительности ответственны ИИ-фильтры. Проблема известна и разрабатываются решения для её устранения, сообщили в компании.

Есть способ самостоятельно решить эту проблему до следующего обновления — просто нужно отключить ИИ-фильтры. Это возможно в настройках приложения Nvidia, где сначала нужно нажать «Функции», затем «Наложение» и, наконец, «Игровые фильтры и фоторежим».

Как только игра будет перезапущена, все снова должно работать как обычно. Издание Heise пишет, что бета-тестеры еще не обнаружили проблему, поскольку потери производительности сильно колеблются и могут сильно различаться в зависимости от игры и модели видеокарты.

Nvidia предлагает новое приложение для управления видеокартами Geforce только с ноября 2024 года. Оно заменяет предыдущую программу драйверов Geforce Experience, а также работает без необходимости учетной записи.

Приложение по-прежнему предлагает функции панели управления Nvidia, но также включает в себя, среди прочего, новые функции для Gsync, записи изображений и видео, а также игровых фильтров. Эти фильтры на самом деле должны использовать искусственный интеллект для улучшения игровой графики.