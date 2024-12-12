В связи с захватом власти повстанцами в Сирии израильская армия начала атаки на сирийские военные объекты. За последние дни ВВС Израиля нанесли удары по более чем 200 целям в Сирии, чтобы уничтожить «стратегическое оружие», которое может быть захвачено враждебными Израилю силами после падения режима Башара Асада. Атаки были обозначены как «очень интенсивные».
Новые спутниковые фотографии некоторых объектов показали масштабы разрушений, причиненных израильской армией. Сайт Times of Israel сообщил, что помимо складов оружия атакам подверглись также производственные объекты и системы ПВО. На изображении ниже можно увидеть состояние одного из военных объектов режима Асада, расположенного в юго-западной части страны (около Дамаска), после одного из авиаударов.
Из имеющейся информации известно, что как минимум три авиаудара были направлены по правительственному исследовательскому центру в Дамаске, который, как сообщается, использовался для разработки ракетной программы. В результате ударов был причинен серьезный ущерб, в том числе комплексу служб безопасности, расположенном неподалеку.
По данным одного источника, были разрушены место, где хранились конфиденциальные военные данные, и здания, прилегающие к офисам военной разведки. Ранее сообщалось, в частности об атаках на авиабазы Халхала на юге страны и Меззе под Дамаском. По данным источников, целями в этих местах были ракетные склады, оставленные там войсками Асада.
Напомним, в воскресенье, 8 декабря, израильская армия оккупировала буферную зону на Голанских высотах. Большая часть этой территории Сирии была захвачена Израилем в войне 1967 года, а затем аннексирована в 1981 году. Большинство стран мира признают эту территорию сирийской, оккупированной Израилем. Поэтому с самого начала власти Израиля внимательно следили за событиями в Сирии, одновременно отмечая свое присутствие в этом регионе.
Стоит отметить, что режим Асада поддержал Иран, которого Израиль считает своим главным врагом в регионе. Повстанцы, пришедшие к власти, в свою очередь, в основном являются членами исламистских группировок. Агентство Reuters сообщило, что Сирия реализует программу по разработке химического оружия и других запрещенных вооружений. Израильские чиновники опасаются, что средства теперь могут попасть в руки непредсказуемых фундаменталистов.
Участие Израиля в событиях в Сирии подвергается резкой критике со стороны таких стран, как Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Египет. Власти этих стран оценивают это как «эскалацию и диверсию». Израильская армия проникла вглубь Сирии и сейчас находится примерно в 20 км от Дамаска. Однако, по оценкам, маловероятно, что Армия обороны Израиля решит углубиться в сирийскую территорию.
В наши дни спутниковые фотографии являются неотъемлемой частью военных операций и разведывательной деятельности. Лучше всего это видно на примере СВО, а также по событиям на Ближнем Востоке.
Однако стоит помнить, что в использовании спутников во время вооруженных конфликтов нет ничего нового. В прошлом соответствующие технологии применялись в конфликтах в Персидском заливе в 1991 году и в Афганистане.
В настоящее время масштабы использования спутниковых снимков беспрецедентны. Главным образом благодаря наличию коммерческих услуг по обработке изображений, которыми могут пользоваться даже гражданские организации. Поэтому все больше стран решают увеличить инвестиции в частный космический сектор.