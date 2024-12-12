В последние дни Израиль атаковал многочисленные объекты в Сирии. Новые спутниковые фотографии показали некоторые разрушения, причиненные израильской армией.

В связи с захватом власти повстанцами в Сирии израильская армия начала атаки на сирийские военные объекты. За последние дни ВВС Израиля нанесли удары по более чем 200 целям в Сирии, чтобы уничтожить «стратегическое оружие», которое может быть захвачено враждебными Израилю силами после падения режима Башара Асада. Атаки были обозначены как «очень интенсивные».

Фото: ВВС Израиля

Новые спутниковые фотографии некоторых объектов показали масштабы разрушений, причиненных израильской армией. Сайт Times of Israel сообщил, что помимо складов оружия атакам подверглись также производственные объекты и системы ПВО. На изображении ниже можно увидеть состояние одного из военных объектов режима Асада, расположенного в юго-западной части страны (около Дамаска), после одного из авиаударов.



Из имеющейся информации известно, что как минимум три авиаудара были направлены по правительственному исследовательскому центру в Дамаске, который, как сообщается, использовался для разработки ракетной программы. В результате ударов был причинен серьезный ущерб, в том числе комплексу служб безопасности, расположенном неподалеку.

По данным одного источника, были разрушены место, где хранились конфиденциальные военные данные, и здания, прилегающие к офисам военной разведки. Ранее сообщалось, в частности об атаках на авиабазы Халхала на юге страны и Меззе под Дамаском. По данным источников, целями в этих местах были ракетные склады, оставленные там войсками Асада.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, израильская армия оккупировала буферную зону на Голанских высотах. Большая часть этой территории Сирии была захвачена Израилем в войне 1967 года, а затем аннексирована в 1981 году. Большинство стран мира признают эту территорию сирийской, оккупированной Израилем. Поэтому с самого начала власти Израиля внимательно следили за событиями в Сирии, одновременно отмечая свое присутствие в этом регионе.

Стоит отметить, что режим Асада поддержал Иран, которого Израиль считает своим главным врагом в регионе. Повстанцы, пришедшие к власти, в свою очередь, в основном являются членами исламистских группировок. Агентство Reuters сообщило, что Сирия реализует программу по разработке химического оружия и других запрещенных вооружений. Израильские чиновники опасаются, что средства теперь могут попасть в руки непредсказуемых фундаменталистов.

Участие Израиля в событиях в Сирии подвергается резкой критике со стороны таких стран, как Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Египет. Власти этих стран оценивают это как «эскалацию и диверсию». Израильская армия проникла вглубь Сирии и сейчас находится примерно в 20 км от Дамаска. Однако, по оценкам, маловероятно, что Армия обороны Израиля решит углубиться в сирийскую территорию.

В наши дни спутниковые фотографии являются неотъемлемой частью военных операций и разведывательной деятельности. Лучше всего это видно на примере СВО, а также по событиям на Ближнем Востоке.

Однако стоит помнить, что в использовании спутников во время вооруженных конфликтов нет ничего нового. В прошлом соответствующие технологии применялись в конфликтах в Персидском заливе в 1991 году и в Афганистане.

В настоящее время масштабы использования спутниковых снимков беспрецедентны. Главным образом благодаря наличию коммерческих услуг по обработке изображений, которыми могут пользоваться даже гражданские организации. Поэтому все больше стран решают увеличить инвестиции в частный космический сектор.