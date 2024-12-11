Новая модель искусственного интеллекта OpenAI появилась только в понедельник вечером, 9 декабря. Однако уже известно, что первые видеоролики, созданные ИИ, имеют ряд недостатков.

После генератора изображений и текста создатели ChatGPT OpenAI выпустили свой ИИ-генератор видео Sora и вызвали настоящий переполох. Простой ввод текста можно использовать для создания реалистичных видеороликов.



Кроме того, Sora также может создавать видеоролики на основе изображений и видеоклипов. Однако создание движущихся изображений, на которых показаны реальные люди, сильно ограничено, как подчеркнули в OpenAI. Видео с детьми не могут быть созданы на этапе тестирования по соображениям безопасности.

После того, как Sora впервые была представлена публике, социальные сети были наводнены бесчисленными видеороликами, созданными искусственным интеллектом. Помимо впечатляющих результатов, искусственный интеллект также выдает довольно устрашающие видеоролики.





Точно так же, как ИИ для создания изображений испытывает трудности с созданием рук, сложные движения в ИИ-генераторе видео пока не могут быть реалистично сгенерированы. Иногда из-за этого возникают крайне странные сцены – например, из спортивной гимнастики. У спортсменки, например, появляется дополнительная нога или рука.

Скриншот из видеоролика, созданного Sora

Sora в настоящее время недоступна в Европе. В США и других странах ИИ-инструмент можно использовать только при наличии платной подписки за 20 долларов. Даже в этом случае можно создать только 50 видеороликов в месяц с разрешением 480p и максимальной продолжительностью 5 секунд каждый.

Любой, кто платит 200 долларов в месяц, получает неограниченные возможности генерации видео. В настоящее время им можно создавать 20-секундные видеоролики в разрешении 1080p. Более высокие разрешения, такие как 4K или 8K, в настоящее время недоступны.

Такие технологии искусственного интеллекта могут фундаментально изменить видеопроизводство в будущем. Поэтому Sora и аналогичные модели искусственного интеллекта воспринимаются отраслью неоднозначно, а также вызывают резкую критику.

В то же время существуют большие опасения, что фейковые видео могут создаваться в больших масштабах и их будет трудно отличить от реальных записей. Поэтому разработчики технологии работают над способами включения в видео уникальных идентифицирующих элементов, таких как водяные знаки. Видеоролики, сгенерированные Sora также должны иметь маркировку, что они были созданы ИИ.