Компания OpenAI выпустила в публичный доступ новый инструмент — Sora. Пользователи могут создавать видео по текстовым промптам, однако модель недоступна в Европе и Великобритании.

В понедельник вечером, 9 декабря, сотни тысяч людей смотрели в прямом эфире на YouTube презентацию нового продукта компании OpenAI, которую провёл генеральный директор Сэм Альтман. Речь идёт о ИИ-генераторе видео Sora, анонсированном уже давно и теперь доступном платным подписчикам ChatGPT Plus или ChatGPT Pro.







Sora запускается по всему миру, начиная с США, а также в Афганистане, Камбодже, Новой Зеландии, Фиджи и Перу, но не в странах ЕС или Великобритании. Причина официально не названа; по словам Альтмана, они хотят придерживаться региональных ограничений и конкретных графиков расширения в европейских странах нет.

Причина, по которой страны ЕС не учитываются, кажется очевидной: OpenAI, вероятно, опасается проблем с авторским правом или защитой данных. Официально не было объявлено, на каком контенте проходило обучение OpenAI, но в ИИ-компании заявили, что в том числе использовались свободно доступные материалы.

Это говорит о том, что компания Альтмана также могла использовать видео на YouTube. А это приведет к проблемам с авторскими правами и, возможно, с защитой данных, ведь на видео можно увидеть частные дома, номерные знаки автомобилей и, конечно же, людей.

Примечателен в этом контексте эксперимент ютубера Маркеса Браунли. Он протестировал инструмент преобразования текста в видео и, среди прочего, поручил Sora создать технологического YouTube-блогера. Хоть он и не сказал ИИ-модели поставить на стол растение на видео, оно это сделало — одно из тех пластиковых растений, которые у самого Браунли есть в его студии. Так откуда у Sora возникла идея поместить растение в горшке в видео, созданное ИИ? Есть подозрение, что OpenAI могла обрабатывать видео Браунли.

Однако OpenAI очень внимательно следит за тем, чтобы с помощью ИИ-инструмента не было создано ничего вредоносного. Существует множество технических мер безопасности, таких как фильтры мультимодальной модерации для текста, изображений и видео, специальные модели искусственного интеллекта для обнаружения проблемного контента, классификаторы вывода для контента NSFW, несовершеннолетних, насилия или черные списки для определенных терминов и тем.

Кстати, OpenAI очень серьезно относится к региональным запретам. Конечно, можно попробовать использовать Sora через VPN, но как платный подписчик ChatGPT пользователь указывает платежные данные, которые затем определяют регион. OpenAI напоминает, что если пользователь получит доступ к сервисам за пределами указанных в правилах стран и территорий, учетная запись может быть заблокирована или приостановлена.

В любом случае, Sora от OpenAI присоединяется к постоянно растущему списку ИИ-сервисов, которые пока не доступны в ЕС. К ним относятся, среди прочего:

Apple Intelligence

Llama

Sora (OpenAI)

Google AI Search Overviews

Еще предстоит выяснить, стоит ли создавать видео с помощью Sora или пользоваться ИИ-поиском в Google — в конечном итоге каждый должен решить сам. В конечном счете, представление об этих функциях и сервисах можно получить, только посмотрев демонстрационные видеоролики или обзоры американцев.