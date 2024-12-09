Представляющая интересы акционеров Amazon организация NCPPR предложила совету директоров техгиганта изучить возможность создания биткоин-резерва.

Акционеры гиганта электронной коммерции Amazon подготовили предложение, согласно которому компания изучит возможность инвестирования в биткоин для увеличения прибыли.





Акционеры призывают совет директоров провести оценку, чтобы определить, отвечает ли добавление биткоинов в активы компании долгосрочным интересам акционеров.

Из предложения акционеров

В Microsoft аналогичное предложение акционеров будет вынесено на голосование общем собрании 10 декабря. В обоих случаях именно аналитический Национальный центр исследований государственной политики (NCPPR) поддерживает стратегию инвестиций в BTC.

В предложении акционеров NCPPR аргументирует, почему инвестирование в биткоин может быть более эффективным использованием излишков денежных средств. Упоминается слабая доходность текущего баланса компании с поправкой на инфляцию.

По состоянию на 30 сентября 2024 года совокупные активы Amazon составляют 585 миллиардов долларов, из которых 88 миллиардов долларов представлены денежными средствами, их эквивалентами и рыночными ценными бумагами, включая ценные бумаги Казначейства США, ценные бумаги иностранных правительств и корпоративные облигации. Поскольку наличные деньги постоянно обесцениваются, а доходность облигаций ниже фактического уровня инфляции, Amazon не может адекватно защитить миллиарды долларов акционерной стоимости, просто удерживая эти активы.

Amazon должна – и, возможно, даже имеет фидуциарную обязанность – рассмотреть возможность добавления в свой баланс активов, которые приносят большую ценность, чем облигации, даже если эти активы более волатильны в краткосрочной перспективе.

Из предложения акционеров

Чтобы объяснить, почему биткоин может быть лучшей альтернативой, NCPPR ссылается не только на доходность актива, но и на успех компании MicroStrategy, которая реализует стратегию инвестиций в BTC.

По состоянию на 6 декабря 2024 года цена биткоина выросла на 131% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив доходность корпоративных облигаций в среднем на 126%. За последние пять лет цена биткоина выросла на 1246%, опередив корпоративные облигации в среднем на 1242%.

Акции MicroStrategy, которая держит на своем балансе биткоины, в прошлом году превзошли акции Amazon на 537%.

Из предложения акционеров

В предложении также говорится, что все больше и больше компаний полагаются на биткоин, крупные управляющие активами предлагают основанные на нем ETF, а США могут даже создать стратегический BTC-портфель в следующем году, как обещал избранный президент США Дональд Трамп.

Институциональное и корпоративное внедрение биткоина становится все более распространенным явлением: все больше публично торгуемых компаний, таких как Tesla и Block, добавили актив в свои балансы. Второй и четвертый по величине институциональные акционеры Amazon — BlackRock и Fidelity соответственно — предлагают своим клиентам биткоин-ETF. А правительство США могло бы создать стратегический резерв биткоинов в 2025 году.

Из предложения акционеров

Акционеры-активисты оценили все еще высокую волатильность биткоина, отметив, что акции Amazon также подвергались сильным колебаниям в прошлом. Согласно предложению, эту «проблему» также можно решить с помощью небольшой позиции в биткоинах.

Соответственно, NCPPR требует, чтобы публичная компания с капиталом более 2 триллионов долларов оценила диверсификацию как минимум 5 процентов баланса компании в биткоины, чтобы увеличить долгосрочную прибыль для акционеров.

Собрание акционеров в апреле следующего года, скорее всего, покажет, поддержат ли другие акционеры Amazon своим голосованием идею покупки биткоинов. Также пока неизвестно, как совет директоров Amazon рассматривает инвестиции в криптовалюту.



10 декабря состоится собрание акционеров Microsoft, на котором на голосование будет поставлено аналогичное предложение акционеров от NCPPR. Хотя Совет директоров Microsoft ранее рекомендовал проголосовать против него, поскольку биткоин уже играет роль в поиске подходящих инвестиционных возможностей, результаты голосования и дальнейшая оценка руководства Microsoft, вероятно, покажут, насколько вероятны покупки биткоина. действительно большими компаниями.