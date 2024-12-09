Генеральный директор Google Сундар Пичаи сказал, что пользователей ожидают инновации в сфере искусственного интеллекта.

Сундар Пичаи выступил на мероприятии издания New York Times и обсудил различные темы, включая искусственный интеллект и Дональда Трампа. Однако генеральный директор Google в первую очередь заинтересовал присутствующих неожиданным заявлением об изменениях в поисковике корпорации.







По его словам, поиск Google «сильно изменится» в 2025 году.





«Мы сможем ответить на более сложные вопросы, чем когда-либо прежде. Я думаю, в начале 2025 года вы будете удивлены новыми возможностями поисковика Google по сравнению с тем, что происходит сегодня», — сказал Пичаи.

Генеральный директор Google не захотел вдаваться в подробности о новых функциях поиска Google. Он также не пожелал раскрыть, в какой сфере будут изменения. Вероятно, не было бы ничего удивительного, если бы инновации были связаны с искусственным интеллектом, полагают эксперты.

Помимо прочего, ИИ-инструмент, вероятно, призван помочь составить электронное письмо или добавить данные в электронную таблицу. Будет, вероятно, функция интеллектуального поиска, которая может находить и исправлять грамматические и орфографические ошибки. Подсказка текста для поддержки более быстрого письма изначально будет доступна только на английском языке.

ИИ сможет не только получить доступ к данным компании, но и включить в свои ответы определенный контекст.

Также должен быть интегрирован простой пользовательский интерфейс для «обнаружения и активации новых плагинов». Решение позволит разработчикам создавать интерфейсы между своими программами и ИИ. Должна быть предусмотрена возможность использования приложений с человеческой речью.

Что касается ИИ в целом, Пичаи ожидает, что в следующем году темпы инноваций замедлятся. Однако общество все еще находится в начале фундаментальных изменений благодаря ИИ.

Пичаи спокойно относится к возможному распаду Google на отдельные подразделения. Хотя он еще не говорил об этом с Дональдом Трампом, избранный президент США уже выражал скептицизм по поводу возможного распада компании на ряд подразделений.