Альткоины отбирают долю рынка у биткоина – это важно для бирж и стартапов в области криптовалют.

В этом году на рынке криптовалют до сих пор, казалось, доминировал биткоин: сначала было принятие ETF, затем халвинг, а теперь и ралли курса почти до 100 000 долларов в результате победы Трампа на выборах. Но с началом марта заработали различные трекеры, специализирующиеся на альткоинах и измеряющие их перспективы: снова наступил сезон альтернативных BTC монет.



На CoinMarketCap, главном сервисе сферы криптовалют, сезон альткоинов определяется следующим образом: если 75% из 100 лучших монет показывают результаты лучше, чем биткоин, за последние 90 дней, то это сезон альткоинов. Стейблкоины, такие как Tether и DAl, а также токены, обеспеченные активами, такие как WBTC, stETH и cLINK, не включены в категорию альткоинов, чтобы не вызывать искажений.

Сезон альткоинов в издании Blockchain Center определяется немного строже: для анализа используются только 50 лучших монет, а затем измеряется точка, в которой 75% из них показали результаты лучше, чем биткоин, за последние 90 дней.

Что интересно, вопреки ожиданиям, альткоины стимулируются не только скачками стоимости мемкоинов, но и ростом серьезных токенов, таких как XRP и XLM или альтернативы Ethereum SUI или Cardano (ADA).

Этот этап характеризуется повышенным вниманием к криптовалютам помимо биткомна, при этом общий объем рынка альткоинов увеличивается в процентном отношении, а их цены более динамичны, чем у биткоина.

Что будет в этом сезоне альткоинов, пока неизвестно. Во время последнего ажиотажа внимание было сосредоточено на NFT, которые позже потерпели полный провал. Вполне возможно, что старые концепции, такие как DeFi или GameFi, будут снова в тренде, или будут предприняты попытки набрать очки с помощью новых нарративов (DePIN, мемкомины).

Рыночная активность во время сезона альткоинов обычно характеризуется спекулятивным оптимизмом и надеждой на высокую прибыль. Инвесторы проявляют повышенный интерес к малым и средним криптовалютам, что приводит к увеличению объемов торгов и, в некоторых случаях, к значительному росту цен. Настроения характеризуются ярко выраженным эффектом FOMO (страх упустить выгоду), когда инвесторы вкладывают больше средств в различные альткоины, опасаясь упустить возможность получения прибыли.

Сезон альткоинов также логически означает, что доминирование биткоина (рыночная доля BTC на общем рынке) снижается из-за сильного роста альткоинов. В последнем сезоне альткоинов в мае 2021 года совокупная рыночная капитализация 100 крупнейших альткоинов достигла примерно 130% от капитализации биткоина, а доминирование BTC упало до менее чем 40 процентов. С тех пор он снова вырос примерно до 60 процентов, но в настоящее время неуклонно падает — в настоящее время примерно до 55 процентов:

Многие участники криптоиндустрии во многом полагаются на альтокины. С одной стороны, волатильные монеты важны для криптобирж, поскольку они генерируют большие объемы торгов и оживленную торговую активность, что, в свою очередь, обеспечивает рост прибыли в виде торговых комиссий.

С другой стороны, альткоины — это инструмент для стартапов, позволяющий опробовать новые концепции и предоставить инвесторам и сообществу инвестиционный инструмент. Это, в свою очередь, хорошо для сетей смарт-контрактов, таких как Ethereum, Solana, Avalanche или Cardano, поскольку они служат платформами для новых альткоинов.

В последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вела тотальную войну с альткоинами, поскольку ее генеральный директор Гэри Генслер считает, что все они являются ценными бумагами, на которые распространяется законодательство США о ценных бумагах. Генслер объявил о своей отставке одновременно с вступлением в должность Дональда Трампа. Поэтому ожидается, что политика США будет гораздо более дружелюбной к криптовалютам, чтобы альткоинам не пришлось беспокоиться о судебных исках SEC. Это гарантирует, что все больше компаний теперь полагаются на криптовалюты наряду с биткоином.