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kosmos_news
В структуре алмазов могут храниться 1,85 ТБ данных на протяжении миллионов лет
Данные хранятся на атомарной основе, плотность хранения и долговечность являются рекордными.

Песня «Бриллианты навсегда» была исполнена Ширли Бэсси в 1971 году в качестве заглавной композиции к одноименному фильму о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери. 53 года спустя китайские ученые показывают, что не только сами драгоценные камни имеют долгую продолжительность жизни.

Алмазы также могут хранить данные в течение нескольких миллионов лет. Исследователям удалось записать огромное количество данных в структуру алмазов. Это решение могло бы дать возможность оставить информацию для потомков.

Все носители информации, на которых сегодня хранят данные, недолговечны. Продолжительность их жизни составляет всего несколько лет или максимум десятилетий. Алмазы как хранилище данных могут даже пережить человечество как вид.

Однако процесс нанесения цифровой информации на бриллианты достаточно сложен и еще далек от широкого применения. Команда Я Ванга из Университета науки и технологий Китая в Хэфэе изменила структуру драгоценных камней на атомной основе.

Они использовали лазерные импульсы для бомбардировки осколков алмаза, смещая атомы углерода. Это создало крошечные пустоты в кристаллической решетке. Точно расположив эти полости, можно создать разные уровни яркости.

Таким образом, в структуру можно вписать шаблоны, с помощью которых можно закодировать значения данных. Поскольку структура алмаза не теряет существенной стабильности, закодированные символы должны сохраняться в течение нескольких миллионов лет.

Такое хранилище данных отличается не только исключительной долговечностью, но и рекордной плотностью хранения, как подчеркивают ученые. Таким образом, в одном кубическом сантиметре можно хранить объем данных в 1,85 терабайта.

Однако технология в первую очередь не предназначена для того, чтобы оставить далеким потомкам какие-либо изображения кошек или документы. Скорее, метод хранения может быть использован в суперкомпьютерах, искусственном интеллекте или квантовых компьютерах.

Эти области требуют огромных объемов данных, которые надежно функционируют и хранятся на стабильных носителях. Такое хранилище будет иметь многообещающие свойства.

Однако в настоящее время этот метод слишком сложен. Считывание информации пока несовместимо с современными технологиями. Кроме того, производство соответствующих бриллиантов по-прежнему слишком дорого.

#технологии #алмазы #хранилище данных
Источник: nature.com
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