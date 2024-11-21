Независимое расследование показало, что ответственный за исследования ученый «неоднократно лгал». Исследования по сверхпроводникам были прекращены, а ученому, стоящему за предполагаемой сенсацией, пришлось уйти в отставку со своей должности в Рочестерском университете.

Сверхпроводник, работающий при комнатной температуре, стал бы огромным прорывом для науки. В 2023 году физик произвел сенсацию в научных кругах, представив материалы, обладающие соответствующим свойством. Но исследование, проведенное весной прошлого года, оказалось сфальсифицированным. Уволенный физик

Итак, несколько исследователей заявили, что обнаружили сверхпроводники, работающие при комнатной температуре. Однако изумление научного сообщества быстро сменилось скептицизмом. В середине 2024 года выяснилось, что в конкретном случае данные были подтасованы, и люди просто лгали.

Теперь профессор физики Ранга Диас из Рочестерского университета, судя по всему, был уволен. Об этом сообщает Wall Street Journal. Пресс-секретарь университета подтвердила, что Диас больше не работает, но отказалась сообщить подробности.

Увольнение последовало после многомесячного расследования, проведенного университетом и завершившимся в феврале. Его возглавляли 3 независимых эксперта. Было доказано, что Диас фальсифицировал данные. Затем в ответственную комиссию было подано заявление об увольнении. Можно предположить, что его уход из университета – результат этого процесса.

Сам Диас всегда отрицал свою вину и даже подал в суд на университет. Однако иск был отклонен. Ранее Диас подтвердил «фундаментальную целостность и научную обоснованность» работы. Якобы в подходах расследователей по его делу «проявляются черты конспирологии».

Кстати, физик до данного инцидента получил ряд грантов за свои исследования, в том числе престижную стипендию CAREER в размере почти $800 000.

Если предположить, что сверхпроводники действительно работают при комнатной температуре, это откроет новые возможности во всех областях, связанных с электричеством. Это будет означать, что между источником питания и устройством больше не будет никаких потерь — независимо от того, является ли это телевизором, квантовым компьютером или электромобилем. В центрах обработки данных, оснащенных компьютерами, изготовленными из сверхпроводников, может потребоваться немного больше охлаждения.

Это не только будет означать, что сами устройства будут более эффективными, но и будут требовать меньше электроэнергии, поскольку не будет выделяться тепла, которое необходимо охлаждать. Это касается как игровых консолей, которым уже не нужен активный вентилятор, так и огромных дата-центров.