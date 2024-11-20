Ремонт продлится несколько дней, сообщили 19 ноября операторы обеих установок. Ни одна из аварий, как уверяют их операторы, не влияет на радиационную безопасность.

Выработка электроэнергии на одном из реакторов старейшей атомной электростанции Финляндии "Ловийса" на южном побережье была прервана в понедельник вечером, 18 ноября. Днем ранее был отключен новейший и самый крупный местный реактор OL3 на электростанции "Олкилуото" на западе страны.







В "Ловийсе" причиной выхода из строя второго энергоблока стала неисправность системы охлаждения, сообщил оператор Fortum. В специальном сообщении подчеркивалось, что первый блок энергоблока работает в штатном режиме. Однако оператор не уточнил, когда работа реактора будет восстановлена.

На электростанции "Олкилуото", расположенной на одноименном острове в Ботническом заливе, повреждена маслосистема турбины третьего энергоблока. Ремонт займет больше времени, и реактор будет подключен в течение двух дней, сообщает ТВО. Ранее предполагалось, что ремонт продлится около суток, а производство должно было возобновиться в начале недели.

В компаниях заверили, что аварии не связаны с радиационной опасностью.

Электростанция "Ловийса", построенная на рубеже 1970-х и 1980-х годов с использованием технологий СССР, является старейшей атомной электростанцией Финляндии. Два её реактора обеспечивают примерно 10 процентов. национальная электроэнергия.

На долю электростанции "Олкилуото" приходится около 30 процентов энергетического баланса Финляндии. Первые два блока OL1 и OL3 1980-х годов были разработаны по шведской технологии. Реактор OL3, построенный франко-германским консорциумом, был запущен прошлой весной после нескольких лет задержки из-за технических и административных проблем. Блок мощностью 1,6 ГВт является крупнейшим ядерным реактором в Европе и вырабатывает почти 15 процентов электроэнергии страны.



