Lockheed Martin переоборудовала транспортный грузовик морской пехоты США в пусковую установку для 24 ракет.

Американская оборонная компания Lockheed Martin в основном известна своими самолетами-невидимками F-22 и F-35, а также производит MARS и HiMARS.

Концептуальное изображение системы реактивной артиллерии с четырьмя ракетными блоками. Фото: Lockheed Martin

В новой машине используются обычные блоки этих систем реактивной артиллерии. Однако техника снабжена 4 четырьмя блоками. Это означает, что огневая мощь в два раза выше, чем у MARS, и в 4 раза выше, чем у HiMARS. На эту новинку 15 ноября обращает внимание портал Futurezone.

Пока еще безымянный проект машины был впервые показан на мероприятии армии США. Вместо совершенно новой конструкции используется существующая техника: модифицирована система логистической машины морской пехоты США (LVSR) MKR18.

Это 5-осный грузовик, который весит 24 тонны. Грузовик может перевозить 15 тонн груза по бездорожью и 20 тонн по дороге. Двигатель мощностью 600 л.с. обеспечивает максимальную скорость 105 км/ч. 628 литров дизеля хватает на запас хода в 483 км.

MKR18 имеет гидравлический рычаг сзади для загрузки контейнеров. Концептуальная машина Lockheed использует гидравлику в качестве рампы, чтобы привести блоки с ракетами в стартовое положение.

Фото: Lockheed Martin

Идея не кажется очевидной на первый взгляд. HiMARS был создан в своё время, потому что MARS слишком медленный и тяжелый для современных боевых действий - так зачем нужна машина, которая еще больше и тяжелее?

Идея заключается в том, что как базовый грузовик, так и пусковые блоки, а также инфраструктура для их зарядки уже доступны. В случае дальнейшего развития концепции MKR18 можно будет переоборудовать в систему реактивной артиллерии в короткие сроки и при необходимости непосредственно вблизи места эксплуатации. Например, MARS или HiMARS, которые уничтожены в бою, могут быть заменены или модернизированы, если потребуется дополнительная огневая мощь.

У этого модульного решения есть еще одно преимущество. По данным Lockheed, машина также может запускать зенитные ракеты. В компании пока не хотят раскрывать, какие именно. Поскольку концептуальная машина также может быть интегрирована в существующие батареи ПВО (несколько стартеров и пункт управления огнем), вероятно, планируется использование PAC-3. Эту ракету ПВО также производит компания Lockheed. Она используется для ЗРК «Пэтриот» (Patriot).

PAC-3 MSE — новейший вариант семейства PAC. Дальность действия достигает 120 км. Длина составляет 5,3 метра, что делает её слишком большой для установки реактивной артиллерии. Так что её нельзя выпускать с MARS и HiMARS.

На новой машине можно установить блоки PAC-3, подобные тем, которые используются на стартёрах ЗРК «Пэтриот». Концепт-машина может быть оснащена 12 ракетами PAC-3 MSE.

Пусковая установка MEADS запускает PAC-3 MSE. Фото: Армия США

Попытка переоборудовать транспортные средства в носители оружия не нова. В настоящее время эти усилия связаны с подготовкой США к потенциальному конфликту с Китаем, если страна выполнит свою угрозу и нападет на Тайвань. В отличие от более поздних конфликтов, США столкнулись с армией, равной по численности или даже превосходящей её, поскольку США сначала должны перебросить дополнительные войска в зону боевых действий (в сторону Китая).

Путем преобразования невооруженной военной техники в вооруженную можно попытаться компенсировать численную неполноту или сократить время до прибытия поставок. Для этой цели США в настоящее время разрабатывают систему пуска ракет Rapid Dragon. В перспективе крылатые ракеты можно будет сбрасывать из грузового отсека транспортных самолетов.

Lockheed постоянно совершенствует свою ракетную артиллерию. Основное внимание уделялось не машине, а боекомплекту. Было важно, чтобы новые ракеты всегда можно было запускать из стандартизированных блоков.

В настоящее время стандартным вооружением являются ракеты с GPS-наведением (GLRMS) с дальностью до 92 км. В составе ATACMS имеется ракета с дальностью до 300 км. Вместо шести обычных ракет в каждой капсуле можно перевозить только одну. Именно здесь концептуальный автомобиль продемонстрирует свои наибольшие преимущества перед HiMARS: вместо одной ATACMS можно запустить 4 ATACMS.

ATACMS в настоящее время заменяется PrSM в вооруженных силах США. Эта управляемая ракета имеет дальность действия до 500 км. На дальнейших этапах разработки дальность будет увеличена. Цель – 1000 км. В каждой капсуле предусмотрено место для двух PrSM, поэтому новинка от Lockheed может запустить 8 из них.

Еще одним возможным вооружением является система GLSDB, разработанная компаниями Boeing и Saab. Это планирующая бомба ракетного базирования с дальностью действия до 150 км и стандартного размера GLMRS. Концепт-машина могла бы нести 24 таких орудия и стрелять ими в быстрой последовательности.

В отличие от ракет, эти планирующие бомбы имеют то преимущество, что могут облетать препятствия, такие как горы или высотные здания, и атаковать цель с другой стороны. GLSDB изначально предназначена только для Украины. Пока неизвестно, будут ли их закупать и США.

У Lockheed пока вряд ли будет конкретный заказ на преобразование этой концептуальной техники в настоящую систему вооружения. В любом случае, СВО показала, что реактивная артиллерия очень ценна даже на современных полях сражений.

Несколько других оборонных компаний представили аналогичные системы. Lockheed также сотрудничает с немецкой оружейной компанией Rheinmetall. С GMARS была представлена система реактивной артиллерии, действующая как смесь MARS и HiMARS.

Основная идея реактивной артиллерии заключается в выпуске большого количества снарядов за короткий промежуток времени. Кроме того, ракеты имеют большую дальность действия, чем обычная артиллерия.

Начало использование современной реактивной артиллерии относится ко Второй мировой войне. Германия делала ставку на свои «Небельверферы» (Nebelwerfer), которые стреляли ракетами.

США установили ракетные установки на основные боевые танки «Шерман», такие как T34 «Каллиопа».

Самая известная система — советская «Катюша». Из-за свистящего шума, издаваемого ракетами, немецкие войска прозвали его органом Сталина.

Советский Союз постоянно продолжал развитие реактивной артиллерии. Одной из самых известных систем является БМ-21 «Град», которая до сих пор используется Россией.

Текущая версия, которую использует Россия, — это 9А53 «Торнадо». Эта система на шасси грузовика доступна со 122-мм ракетами «Град», 220-мм ракетами и 300-мм ракетами. Она поступила на вооружение в 2014 году и считается российским ответом HIMARS.

В 1970-х годах США осознали, что ни они, ни другие страны НАТО не могут справиться с советской ракетной артиллерией. Чтобы восполнить отставание, было решено превзойти советскую реактивную артиллерию, используя меньшее количество ракет, но с большей дальностью. Для этой цели была спроектирована реактивная система залпового огня (РСЗО) с реактивными снарядами калибра 227 мм.

РСЗО использовалась в США под названием М270 в войне в Персидском заливе и в Афганистане. Израиль использовал её для обстрела целей в секторе Газа в 2023 году.

Последней версией РСЗО является M270A2 армии США. В 2019 году старые РСЗО были модернизированы новой системой наведения, позволяющей вести огонь из PrSM. Были улучшены двигатель и трансмиссия, а также броня кабины.