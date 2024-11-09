Полностью переоборудованный строго засекреченный самолет служит своего рода лётной испытательной лабораторией новейших разработок ВВС США.

В ВВС США имеется на вооружении Boeing 737, настолько секретный, что никто в точности не знает, эксплуатируется ли он в данный момент. Также неясно, где размещена машина: возможными местами базирования считаются строго изолированная Зона 51 или испытательный полигон Тонопа.

RAT 55: Самый загадочный Boeing 737 ВВС США

По крайней мере, известно, для каких целей используется самолет 50-летней давности. Об этом свидетельствует кодовое наименование машины: «RAT 55», что расшифровывается как Radar Aircraft Testbed. 9 ноября на платформе X появились редкие фотографии этого самолёта.



В период с 1973 по 1974 год компания Boeing построила для ВВС в общей сложности 19 специальных самолетов 737-200. Под обозначением Boeing Т-43 машины использовались для обучения штурманов и подготовки их к боевым задачам.

К концу 1990-х — началу 2000-х старые Т-43 были сняты с производства. ВВС сохранили по крайней мере один самолет и полностью перестроили его. Им стал единственный в мире NT-43A или RAT 55.







В результате Boeing 737 получил огромный купол на носу и выступающий хвост. Сообщается, что он имеет узкоспециализированные радиолокационные системы, которые будут использоваться для секретных испытаний.

RAT 55, очевидно, в основном используется при разработке передовых систем малозаметности для бомбардировщиков-невидимок и истребителей-невидимок. Для этого сильно модифицированный Boeing 737 собирает соответствующие данные с помощью своих инфракрасных датчиков и радиолокационных устройств.

На основе этой информации можно корректировать системы малозаметности самолета. Например, RAT 55 был сфотографирован преследующим в полете бомбардировщик-невидимку B-2. Можно предположить, что анализировались сигналы бомбардировщика-невидимки.

Еще одним примером деятельности так называемой испытательной лаборатории служит недавняя разработка компании. Boeing представила совершенно новую концепцию самолета: самолет-невидимка, который очень напоминает бомбардировщик-невидимку B-21, но может использоваться для перевозки военных грузов и осуществлять дозаправку в воздухе. Испытания этой модели проходили, вероятно, при поддержки RAT 55. Фотографии футуристической модели попали в Twitter и Reddit, где разгорелось продолжительное обсуждение концепта. Модель была показана на мероприятии «SciTech Forum» Американского института аэронавтики и астронавтики.

Грузовой самолет-невидимка представляет собой так называемую концепцию «смешанного крыла», которая характеризуется бесшовным соединением крыла и фюзеляжа. Конструкция двигателей должна иметь преимущество в плане малозаметности. По-видимому, двигатели встроены в фюзеляж самолета — как у нового бомбардировщика-невидимки B-21.

Более подробная информация о концепции, представленной Boeing, недоступна. Поэтому невозможно предвидеть, будет ли когда-либо построен такой самолет. Также вполне возможно, что это чисто дизайнерское исследование. В любом случае самолеты-заправщики ВВС США стареют и, возможно, в ближайшем будущем могут быть заменены.

Считается, что RAT 55 в настоящее время также используется при испытаниях B-21 Raider. Разумеется, подтверждения этому со стороны вооруженных сил США нет.