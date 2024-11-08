Новая платежная платформа повысит доступность к услугам для жителей Детройта, желающих использовать криптовалюты при уплате налогов.

Детройт начнет принимать платежи в криптовалюте с середины следующего года и будет работать с известным поставщиком платежных услуг PayPal. Это решение сделает Детройт крупнейшим городом США, который предоставит своим гражданам такой вариант оплаты налогов и сборов. Об этом сообщило городское управление казначейства в пресс-релизе 7 ноября 2024 года.







Жители Детройта скоро получат возможность платить налоги и другие городские сборы с помощью криптовалюты через безопасную платформу, управляемую PayPal, сообщило правительство города. Это сделает Детройт крупнейшим городом США, принимающим платежи в криптовалюте.

Из пресс-релиза

Согласно пресс-релизу, на данный момент на этот шаг пошли только два гораздо меньших города — Уиллистон в Северной Дакоте и Майами-Лейкс во Флориде.

Городской казначей Нихил Патель заявил, что новый метод оплаты направлен не только на продвижение электронных платежей, но и на привлечение к криптоплатежам тех, у кого нет доступа к банковскому счету.

В заявлении также говорится, что это будет «признаком того, что Детройт поддерживает предпринимателей из сферы блокчейна и технологий, которые хотят оказать влияние на город».

Криптовалюты, которые Детройт будет принимать через платформу, включают биткоин, Ethereum, Lightcoin и стейблкоины на базе доллара США, пояснил Патель в разговоре с изданием Detroit Free Press.

Как это обычно бывает, государственный бюджет в конечном итоге получает не криптоактивы, а скорее эквивалентную стоимость в местной валюте после того, как поставщик посреднических услуг — в данном случае PayPal — завершит конвертацию.

Детройт — самый густонаселенный город в американском штате Мичиган. Большинство жителей проголосовали на президентских выборах за поддерживающего биткоин президента Дональда Трампа. Кроме того, пенсионный фонд Мичигана несколько месяцев назад инвестировал в спотовые биткоин-ETF и удерживает соответствующие позиции до сих пор.

В США все активнее предпринимаются усилия по обеспечению платежей в криптовалютах. Только в середине сентября появилась новость о том, что штат Луизиана теперь принимает платежи в биткоинах.

Юта и Колорадо уже несколько месяцев предлагают способы оплаты криптовалютой. Однако агентство Bloomberg сообщило в прошлом месяце, что штат Колорадо собрал лишь минимальные суммы в криптовалютах, а Юта не собрала вообще ничего.

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гаец представил в июне этого года законопроект, который потребует от Министерства финансов США принимать выплаты подоходного налога штата в биткоинах.

Пока неизвестно, появятся ли в США другие правительственные учреждения, которые будут внедрять платежные криптовалютные функции и предлагать гражданам такой способ оплаты. Основная причина, по которой национальные валюты вообще имеют какую-либо ценность, заключается в том, что гражданам приходится использовать их, помимо прочего, для уплаты налогов. Поскольку граждане могут все чаще оплачивать налоги напрямую с помощью криптовалют, это может поколебать спрос на бумажные валюты. Соответственно, доллар может потерять свои позиции на мировом финансовом рынке.





