Сбой вывел из строя передатчик космического зонда. Теперь идут передачи сигнала, на более низкой частоте, как в 1981 году.

Когда несколько недель назад космический зонд «Вояджер-1» внезапно прекратил отправлять данные, американское космическое агентство НАСА решило, что революционный в своем роде проект подошел к концу. Все началось с того, что инженеры захотели активировать систему обогрева «Вояджера» с помощью обычной команды. Через два дня они обнаружили, что случайно сработала защитная система. О подробностях дальнейшей судьбы зонда 6 ноября сообщает портал Futurezone.

В 1977 году «Вояджер-1» отправился в путешествие в космос, которое длится уже 47 лет. Фото: НАСА

Из-за сбоя отключился передатчик, который ранее отправлял данные из межзвездного пространства на Землю. До сих пор данные передавались в диапазоне частот X-диапазона, который обычно находится между 8 и 12 ГГц. Это позволяло передатчику отправлять данные из далекого космоса на Землю на относительно высокой скорости.

Когда передатчик вышел из строя, связь с «Вояджером-1» полностью прекратилась. Потом внезапно активировалась вторая, почти забытая, альтернативная система. Так называемый передатчик S-диапазона, который задумывался как резервное решение. Его установили тогда, потому что было известно, что космическое излучение может разрушить электронные компоненты.

Последний раз передатчик использовался в 1981 году. Однако он передает на более низкой частоте. Это означает, что поступает меньше данных и передача занимает больше времени.

НАСА показывает точное положение зонда. Фото: НАСА

«Вояджер-1» и «Вояджер-2» — автоматические космические зонды, предназначенные для исследования Солнечной системы и межзвездного пространства, запущенные в 1977 году. Межзвездное пространство — это область между звездными системами внутри галактики. В 24 миллиардах километров от Земли «Вояджер-1» в настоящее время движется через межзвездное пространство со скоростью 61 000 км/ч.

Находясь на расстоянии более 15 миллиардов миль от Земли, «Вояджер-1» продвинулся дальше, чем любой искусственный объект. Зонд начал свое путешествие на ракете с космодрома 41 в американском штате Флорида 47 лет назад — примерно через 2 недели после запуска зонда «Вояджер-2».

В то время целью было использовать бортовые инструменты, чтобы узнать больше о планетах Юпитер и Сатурн. «Вояджер-1 уникален тем, что имеет двойное назначение.



«Он проводил измерения в нашей солнечной системе, а теперь и за ее пределами», — объясняет Бруно Бессер из Института космических исследований Граца.

В марте 1979 года зонд прошел мимо Юпитера и впервые сделал его фотографии, которые стали важной основой для дальнейших исследований. В ноябре он сделал фото Сатурна.

Исторический снимок, сделанный «Вояджером-1» во время пролета Юпитера. Фото: НАСА

25 августа 2012 года космический зонд «Вояджер-1» наконец достиг межзвездного пространства как первый искусственный объект, откуда с тех пор отправляет на Землю различные данные измерений. Это может скоро закончиться.



«Конечно, грустно, если мы больше не сможем проводить измерения. Но зонд мог сломаться и при запуске. Это один из самых успешных проектов за всю историю, потому что тогда никто не ожидал, что зонд, запущенный в 1977 году, будет работать и сегодня», — объясняет Бессер.





Космический зонд когда-то располагался в лаборатории НАСА – затем отправился в путешествие продолжительностью в десятилетия. Фото: НАСА

Ученые очень благодарны зонду за данные измерений из межзвездного пространства. Обычно можно обнаружить эти области только с помощью спектроскопии или косвенных методов. Зонды «Вояджер» — единственные, которые находятся за пределами сферы влияния Солнца и которые действительно могут там что-то измерять.

Измеряются магнитное поле, преобладающее космическое излучение других звезд и частиц. Технически можно было отправить туда новые зонды, оптимально оснащенные для исследования этого пространства. Но это слишком дорого.



«Есть лишь несколько тысяч ученых, которые заинтересованы в этом. Этого недостаточно, чтобы убедить НАСА построить зонд стоимостью в несколько миллионов долларов», — объясняет Бессер.

По данным НАСА, команда инженеров сейчас собирает информацию, чтобы выяснить, что произошло. Затем они хотят вернуть «Вояджер-1» к нормальной работе. Удастся ли это сделать, неизвестно. Как долго продлится миссия «Вояджер», также неясно. Потому что если сломаются измерительные приборы или устройства связи, нельзя туда направить другой зонд и починить поломку.

«Вояджеру-1» долгое время приходилось работать с крайне плохим энергоснабжением: стареющие радионуклидные батареи, питающие космический корабль, с каждым годом дают все меньше энергии. Поэтому исследователям приходится постоянно спорить о том, какие измерительные устройства стоит продолжать использовать. Например, для некоторых измерений требовалась система обогрева, из-за которой при включении связи в X-диапазоне произошел тот самый сбой.

НАСА ожидает, что зонд будет работать до 2030-х годов. В любом случае, дело не в топливе; его хватит до 2040 года. Роботизированный зонд больше не сможет напрямую пройти мимо Солнца: он приблизится к нему только через 40 000 лет.