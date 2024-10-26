Впервые с 1940 года была сертифицирована новая категория летательных аппаратов. Правила призваны проложить путь для вертолетов следующего поколения.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло в свой перечень новую категорию воздушных такси под названием Powered-lift. Под категорию Powered-lift (можно перевести как «механизированный подъемник/лифт») подпадают, например, eVTOL и грузовые дроны.

Воздушное такси в Китае. Фото: EPA / YONHAP

Этот термин описывает летательные аппараты, сочетающие в себе характеристики вертолетов и самолетов.

В FAA пишут:



«Этот аппарат может взлетать и приземляться вертикально и имеет низкую скорость полета».

Далее уточняется, что аппараты с электроприводом могут взлетать, приземляться и зависать, как вертолеты. При этом они ведут себя как самолеты при горизонтальном полете.

В эту категорию входят самолеты-конвертеры, самолеты с наклоняемым крылом, конвертопланы и самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (VSTOL). FAA также установило правила коммерческого использования такой техники. Их разрешено использовать как воздушные такси, а также выполнять спасательные операции.

FAA также установило правила относительно того, что необходимо для подготовки пилотов для управления Powered-lift. Правила сочетают требования к вертолетам и самолетам. Кроме того, были указаны эксплуатационные требования, такие как минимальная безопасная высота и требуемая видимость.

Это первая новая категория летательных аппаратов FAA с тех пор, как в 1940 году были сертифицированы вертолеты. Согласно пресс-релизу, теперь FAA хочет обеспечить легкую интеграцию воздушных такси в воздушное пространство США и проложить путь для широкого спектра самолетов и вертолетов следующего поколения.





