Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Space24: США ослабляют правила экспорта космических технологий
Министерство торговли США объявило об изменениях в законодательстве, которые облегчат американским компаниям продажу космических технологий иностранным компаниям.

Правительство Соединенных Штатов ввело новые правила, которые ослабляют ограничения на продажу американскими компаниями космических технологий союзникам и партнерам. Информацию предоставил представитель Министерства торговли, который поделился подробностями обновленных правил во время встречи с журналистами. Портал Space24 сообщает об этом 24 октября.
Центр космических и ракетных систем/SpaceX. Фото: spaceforce.mil


«Изменения призваны поддержать инновации и технологическое лидерство США, одновременно защищая национальную безопасность и внешнеполитические интересы страны», — говорится в заявлении.

Основная цель вносимых изменений – усиление конкурентоспособности американской космической отрасли. Эти изменения приведут к тому, что многие технологии в данной области будут классифицироваться как коммерческие продукты, а не как оружие. Регуляторные упрощения применяются к продаже, среди прочего, спутников, стартовых систем, робототехники и элементов космической инфраструктуры.

Некоторые чувствительные технологии больше не будут требовать лицензии для доставки в более чем 40 стран, включая Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею и большинство членов Европейского Союза. Однако анонимный представитель Министерства торговли США подчеркнул, что, хотя правила направлены на оптимизацию экспорта, соответствующие гарантии останутся в силе, чтобы предотвратить доступ к технологиям таких стран, как Китай и Россия.

Как это выглядит на практике? Отличным примером могут быть коммерческие спутники, которые будут исключены из американского списка боеприпасов, на который распространяются очень строгие правила ITAR (Международные правила торговли оружием) и который включает товары или услуги, связанные с оборонной и космической промышленностью.

Они будут помещены в более гибкий контрольный список технологий. Это поможет компаниям увеличить свое присутствие за рубежом и одновременно укрепить национальную безопасность союзников.

В этом контексте стоит отметить, что введенные правила могут помочь, в частности, Соединенным Штатам в реализации трехстороннего пакта безопасности AUKUS между Соединенным Королевством, США и Австралией. Пакт был создан в 2021 году в ответ на растущую мощь Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Часть пакта сосредоточена на обмене технологиями.

Космическая отрасль уже давно связана с оборонными технологиями, что делает ее предметом сложного процесса лицензирования ITAR.


«Модернизация наших средств управления, связанных с космосом, чтобы идти в ногу с сегодняшними коммерческими космическими инновациями и внешнеполитической средой, имеет решающее значение», — подчеркнул заместитель министра торговли, промышленности и безопасности Алан Эстевес.

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) охарактеризовало эти обновления как отражение приверженности администрации Байдена-Харрис сохранению лидерства США в космосе, защите национальной безопасности и укреплению иностранных альянсов.

#россия #сша #политика #китай #безопасность #военные технологии #спутники #космические технологии #космическая промышленность #ракеты-носители
Источник: bis.gov,
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
40
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
1
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5
ВС РФ выследили и поразили пусковую установку ЗРК Patriot в Киеве
1
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
1

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
104
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
44
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
46
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
4
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-RU
12:41
Один бы могли прислать для проверки. Поляки жопошники.
Польша отказалась передавать Украине новейшие южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера»
FelsheR-RU
12:38
404я мечта селянина?) На сколько велика русская литература - целая страна Обломовых.
Польша отказалась передавать Украине новейшие южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера»
вован1
12:32
Давно пора русское название
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
Vito Vago
12:22
Фамилия очень говорящая...
Украинский депутат Безуглая призвала готовить круговую оборону Павлограда и Изюма
Vito Vago
12:20
А где же та ракета-носитель которую использовали для полётов на Луну? В павильоне Голливуда...
Министерства обороны США заключило с Astra многомиллионный контракт на разработку ракеты-носителя
PanzerK
12:20
Не читайте на ночь буржуйские газеты... это вредно для пищеварения... Головой учитесь думать и информацию на официальных сайтах читать.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Олег Дедов
12:19
Может эксплуатируют, а не импортируют?
Глава Ford: Компания импортирует электрокары Xiaomi SU7 уже полгода
Dimkovski
12:18
В CS и Дотку пойдёт гонять.
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
Dimkovski
12:17
Сейчас бы в Колду на геймпаде бегать. И с какого это самая популярная игра года?
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Oleg Tereshkin
12:14
Эт вы поспешили посоны ,ща вин нт самый сок епта
Flyby11 - новая утилита для установки Windows 11 на несовместимое оборудование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем