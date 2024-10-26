Министерство торговли США объявило об изменениях в законодательстве, которые облегчат американским компаниям продажу космических технологий иностранным компаниям.

Правительство Соединенных Штатов ввело новые правила, которые ослабляют ограничения на продажу американскими компаниями космических технологий союзникам и партнерам. Информацию предоставил представитель Министерства торговли, который поделился подробностями обновленных правил во время встречи с журналистами. Портал Space24 сообщает об этом 24 октября.

Центр космических и ракетных систем/SpaceX. Фото: spaceforce.mil



«Изменения призваны поддержать инновации и технологическое лидерство США, одновременно защищая национальную безопасность и внешнеполитические интересы страны», — говорится в заявлении.

Основная цель вносимых изменений – усиление конкурентоспособности американской космической отрасли. Эти изменения приведут к тому, что многие технологии в данной области будут классифицироваться как коммерческие продукты, а не как оружие. Регуляторные упрощения применяются к продаже, среди прочего, спутников, стартовых систем, робототехники и элементов космической инфраструктуры.

Некоторые чувствительные технологии больше не будут требовать лицензии для доставки в более чем 40 стран, включая Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею и большинство членов Европейского Союза. Однако анонимный представитель Министерства торговли США подчеркнул, что, хотя правила направлены на оптимизацию экспорта, соответствующие гарантии останутся в силе, чтобы предотвратить доступ к технологиям таких стран, как Китай и Россия.

Как это выглядит на практике? Отличным примером могут быть коммерческие спутники, которые будут исключены из американского списка боеприпасов, на который распространяются очень строгие правила ITAR (Международные правила торговли оружием) и который включает товары или услуги, связанные с оборонной и космической промышленностью.

Они будут помещены в более гибкий контрольный список технологий. Это поможет компаниям увеличить свое присутствие за рубежом и одновременно укрепить национальную безопасность союзников.

В этом контексте стоит отметить, что введенные правила могут помочь, в частности, Соединенным Штатам в реализации трехстороннего пакта безопасности AUKUS между Соединенным Королевством, США и Австралией. Пакт был создан в 2021 году в ответ на растущую мощь Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Часть пакта сосредоточена на обмене технологиями.

Космическая отрасль уже давно связана с оборонными технологиями, что делает ее предметом сложного процесса лицензирования ITAR.



«Модернизация наших средств управления, связанных с космосом, чтобы идти в ногу с сегодняшними коммерческими космическими инновациями и внешнеполитической средой, имеет решающее значение», — подчеркнул заместитель министра торговли, промышленности и безопасности Алан Эстевес.

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) охарактеризовало эти обновления как отражение приверженности администрации Байдена-Харрис сохранению лидерства США в космосе, защите национальной безопасности и укреплению иностранных альянсов.