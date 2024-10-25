НАСА в настоящее время изучает, как ведут себя стойки, к которым прикреплены солнечные паруса. Система контроля ориентации сейчас отключена.

В будущем космические корабли смогут использовать солнечные паруса, чтобы двигаться в космосе с помощью солнечного ветра. Благодаря парусам они могли бы работать без топлива.

Солнечный парус НАСА на орбите. Фото: НАСА Один из этих парусов в настоящее время проходит испытания в НАСА. Он был запущен в космос на борту ракеты Electron компании Rocket Lab в апреле 2024 года. Несколько недель назад паруса наконец были полностью раскрыты.

Advanced Composite Solar Sail System — это название небольшого спутника в центре всей конструкции. К нему прикреплены 7-метровые стойки из композитного материала, на которых размещены паруса. По данным НАСА, в целом вся конструкция примерно вдвое меньше теннисного корта.

К спутнику прикреплены камеры, которые фиксируют, как паруса движутся в космосе. Они предоставляют ценные данные для будущих миссий с применением парусов.

Согласно сообщению НАСА, в настоящее время все испытания в космосе идут по плану, за исключением незначительных осложнений. В настоящее время команда миссии оценивает данные, показывающие, как работают стойки, к которым прикреплены паруса.

Камеры, прикрепленные к космическому кораблю Advanced Composite Solar Sail System, показывают солнечные паруса. Фото: НАСА

Важную роль играет так называемая система контроля ориентации. При включении она используется для правильного выравнивания космического корабля в пространстве.

Это позволяет, например, расположить антенну так, чтобы данные могли быть отправлены на Землю наилучшим возможным способом. Система также имеет ключевое значение для оптимального энергоснабжения, поскольку солнечные панели ориентированы на солнце и могут преобразовывать его свет в электричество.

Однако система контроля в настоящее время отключена. Космический зонд перемещается только за счет парусов и поэтому бесконтрольно «шатается» в пространстве.

В настоящее время команда НАСА внимательно изучает проблему: когда парус был развернут в космосе до полной квадратной формы, стойка слегка погнулась (возможно, потому, что стойки и паруса были слишком сильно натянуты при развёртывании).

Тем временем, как показывает анализ данных, изгиб частично выпрямился. Однако, по мнению команды миссии, эта «ошибка» не слишком трагична.

Вскоре космический корабль будет перебазирован. До тех пор, пока солнечные панели снова не будут расположены в более выгодном положении по отношению к солнцу, зонд продолжит работать в режиме энергосбережения. Пока система управления ориентацией не будет повторно активирована, энергия сохраняется для особо важных задач, таких как связь с центром на Земле.

Если система контроля ориентации снова активируется, обмен данными с центром может проходить более гладко, чем это происходит в настоящее время.