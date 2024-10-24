22 октября в России стартовал экономический форум БРИКС. Президент России Владимир Путин объявил о решении официально признать биткоин и другие криптовалюты для инвестиций в странах БРИКС.

Страны БРИКС в настоящее время встречаются на саммите в Казани и обсуждают свои стратегические направления. Обработка и использование криптовалют также активно обсуждаются. В число девяти стран-членов входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а также Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Они составляют 45 процентов населения мира и несут ответственность за 35 процентов мирового экономического производства и 50 процентов глобальных выбросов CO₂.







Кроме того, крупнейшая российская майнинговая компания BitRiver объявила о планах экспансии в страны БРИКС, которые она реализует совместно с российским суверенным фондом благосостояния Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В этом году Россия открылась для биткоина и криптовалют и активно работает над созданием соответствующей правовой базы. В конце июля и начале августа страна легализовала использование криптовалют в международной торговле и создала правила для майнинга.

Кроме того, планируется открыть как минимум две российские криптобиржи для облегчения конвертации цифровых монет в рубли. Российский центральный банк также тестирует цифровой рубль, запуск которого ожидается в 2025 году. Целью этих мер является улучшение положения России в криптосекторе и обход иностранных санкций.

На экономическом форуме БРИКС президент России Владимир Путин призвал страны к аналогичному обязательству проложить путь к новой экономической политике, независимой от традиционных финансовых систем. Помимо внедрения цифровых валют, государства БРИКС также хотят создать платформу BRICS Pay на основе блокчейна, которая предназначена для облегчения трансграничных транзакций внутри государств.

Все это призвано не только расширить экономическое присутствие блока БРИКС, но и продвинуть местные валюты и снизить зависимость от западных финансовых систем – особенно от доллара США.

Обход санкций также играет важную роль – в первую очередь для России. По сообщениям СМИ, ведущие законодатели уже предположили, что российские майнеры могут продавать свои добытые биткоины и другие токены международным покупателям, чтобы они затем могли использовать криптовалюты для оплаты импорта, в конечном итоге избегая санкций.

В этом контексте закономерно, что крупнейшая российская майнинговая компания BitRiver и Российский фонд прямых инвестиций также объявили о своих совместных планах расширения на экономическом форуме БРИКС.

Они хотят построить центры обработки данных в странах-союзниках БРИКС для добычи биткоинов и других криптовалют, а также для искусственного интеллекта (ИИ), чтобы удовлетворить высокий спрос, увеличить долю России в глобальной обработке данных и лучше позиционировать себя в мире.

BitRiver уже управляет 21 дата-центром в России и в настоящее время строит еще десять. Генеральный директор BitRiver Игорь Рунец убежден, что российская майнинговая отрасль имеет преимущество перед конкурентами из США и может завоевать дополнительную долю рынка. Однако компания находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Закон о майнинговой деятельности, принятый в России в начале августа, предоставляет правительству значительную степень контроля над компанией. Россия получит доступ к децентрализованной ликвидности для международных платежей и обхода санкций.

Сотрудничество с госфондом РФПИ, который возглавляет Рабочую группу по финансовым услугам и инвестициям Экономического совета БРИКС и стремится к созданию общей инвестиционной платформы, теперь представляет собой следующий этап расширения для BitRiver.

Экспансия российской майнинговой отрасли на рынки стран БРИКС открывает новые возможности для самих стран. Хотя о каких-либо конкретных соглашениях пока не объявлено, цель состоит в том, чтобы продвигать искусственный интеллект и майнинговую индустрию в странах БРИКС и увеличивать совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) на 1,2 процента или 370 миллиардов долларов в год. Помимо экономического роста, вероятно, также увеличится ликвидность в трансграничных платежах между государствами-членами, а зависимость от Запада снизится.

Итак, партнерство между BitRiver и РФПИ, а также растущее признание технологии блокчейна и биткоина странами БРИКС представляет собой дальнейший шаг в их борьбе с глобальным доминированием США. Они стремятся создать самодостаточное будущее – надежное и технологически продвинутое. То есть, создать экосистему, которая независима от Запада во многих областях и все больше его опережает.

В то же время растущее признание и использование майнинга странами БРИКС служит хорошим предзнаменованием для глобального внедрения цифрового актива. Ожидается, что к сети BTC присоединится больше участников и осознают преимущества финансовой доступности и денежных свойств биткоина по сравнению с бумажными валютами. Однако еще неизвестно, выйдет ли использование биткоина за рамки уклонения от санкций и в какой степени страны БРИКС позволят своим гражданам быть финансово независимыми или захотят осуществлять контроль над собой с помощью своих цифровых валют центральных банков.

В результате создания дополнительных мощностей для майнинга общая вычислительная мощность (хэшрейт) сети, которая регулярно фиксирует новые максимумы, вероятно, не только продолжит расти, но и сделает сеть биткоина более децентрализованной. В конечном итоге это также повышает безопасность сети. Помимо России, в майнинге биткоинов очень активно участвует Китай, поэтому доля хэшрейта стран БРИКС, скорее всего, продолжит расти.