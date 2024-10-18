OpenAI по-прежнему нуждается в вычислительной мощности Microsoft.

Партнерство между OpenAI и Microsoft всегда было в центре внимания на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Microsoft вложила значительные средства в OpenAI. На сегодняшний день IT-гигант инвестировал миллиарды долларов в стартап; недавно Microsoft участвовал в рекордном раунде финансирования производителя ChatGPT на сумму 6,6 миллиарда долларов. Но есть признаки того, что партнерство может закончиться, сообщает The Economic Times.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Фото: OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман однажды назвал партнерство между его компанией и Microsoft «лучшей дружбой в технологической отрасли», но финансовое давление, опасения по поводу стабильности компании и разногласия между сотрудниками двух компаний помешали пятилетнему партнерству. Об этом свидетельствуют интервью с 19 людьми, знакомыми с отношениями между двумя партнерами.

Эта напряженность подчеркивает ключевую проблему для стартапов в области искусственного интеллекта. Они зависят от технологических гигантов в плане денег и вычислительной мощности, поскольку контролируют огромные системы облачных вычислений, которые необходимы небольшим компаниям для разработки искусственного интеллекта. Когда OpenAI получила огромные инвестиции от Microsoft, она согласилась на эксклюзивное соглашение о покупке вычислительной мощности у Microsoft и тесном сотрудничестве с технологическим гигантом при разработке новых ИИ-моделей.



«Мы очень благодарны за партнерство с Microsoft. Они поддержали нас в самом начале, и огромные вычислительные ресурсы, которые они нам предоставили, имели решающее значение для исследовательских прорывов и принесли большую пользу обеим компаниям», — сказал Альтман в четверг, 17 октября.

В прошлом году OpenAI попыталась пересмотреть контракт, чтобы обеспечить большую вычислительную мощность и снизить затраты. Тем временем руководители Microsoft обеспокоены тем, что их работа в области ИИ слишком зависит от OpenAI. Увольнение Альтмана в ноябре прошлого года еще больше усилило эту неопределенность.

В марте Microsoft заплатила не менее 650 миллионов долларов за привлечение большинства сотрудников Inflection, конкурента OpenAI. Бывший генеральный директор и соучредитель Inflection Мустафа Сулейман возглавляет новую группу Microsoft, занимающуюся разработкой потребительских технологий искусственного интеллекта на основе программного обеспечения OpenAI. По словам пяти человек, знакомых с ситуацией, некоторые руководители OpenAI, в том числе Альтман, расстроены тем, что Сулейман работает в Microsoft. Команда Сулеймана входит в группу разработчиков Microsoft, которые работают напрямую с командой OpenAI.

Руководители OpenAI также недовольны эксклюзивностью сделки с Microsoft. За последний год ИИ-компания неоднократно пыталась сократить расходы и покупать вычислительные мощности у других компаний. В июне Microsoft согласилась на исключение из контракта. Это позволило OpenAI подписать с Oracle контракт на дополнительные вычислительные ресурсы примерно на 10 миллиардов долларов. Oracle предоставляет компьютеры с чипами, подходящими для разработки искусственного интеллекта, а Microsoft предоставляет программное обеспечение, управляющее оборудованием.

А в последние недели OpenAI и Microsoft согласовали поправку к будущему контракту, которая уменьшает сумму, которую Microsoft будет платить за вычислительную мощность. Согласно документам, с которыми ознакомилась The New York Times, разработчик ChatGPT рассчитывал потратить не менее 5,4 миллиарда долларов на вычислительные мощности к концу 2024 года. Эта сумма должна резко вырасти в течение следующих пяти лет, достигнув, по оценкам, 37,5 миллиардов долларов годовых затрат на вычисления к 2029 году.

В OpenAI жалуются, что Microsoft не предоставляет достаточной вычислительной мощности. Как ни странно, это может стать ключом к выходу из контракта с Microsoft. В контракте есть пункт, в котором говорится, что Microsoft потеряет доступ к технологиям OpenAI, если разработчик ChatGPT создаст «Общий искусственный интеллект» (AGI) — грубо говоря, машину, сравнимую по мощности с человеческим мозгом.

Этот пункт был призван гарантировать, что такая компания, как Microsoft, не будет злоупотреблять этой машиной будущего, но сегодня руководители OpenAI видят в нем путь к более выгодному контракту. По условиям контракта, совет директоров OpenAI мог решить, когда появится AGI.