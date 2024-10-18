Партнерство между OpenAI и Microsoft всегда было в центре внимания на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Microsoft вложила значительные средства в OpenAI. На сегодняшний день IT-гигант инвестировал миллиарды долларов в стартап; недавно Microsoft участвовал в рекордном раунде финансирования производителя ChatGPT на сумму 6,6 миллиарда долларов. Но есть признаки того, что партнерство может закончиться, сообщает The Economic Times.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман однажды назвал партнерство между его компанией и Microsoft «лучшей дружбой в технологической отрасли», но финансовое давление, опасения по поводу стабильности компании и разногласия между сотрудниками двух компаний помешали пятилетнему партнерству. Об этом свидетельствуют интервью с 19 людьми, знакомыми с отношениями между двумя партнерами.
Эта напряженность подчеркивает ключевую проблему для стартапов в области искусственного интеллекта. Они зависят от технологических гигантов в плане денег и вычислительной мощности, поскольку контролируют огромные системы облачных вычислений, которые необходимы небольшим компаниям для разработки искусственного интеллекта. Когда OpenAI получила огромные инвестиции от Microsoft, она согласилась на эксклюзивное соглашение о покупке вычислительной мощности у Microsoft и тесном сотрудничестве с технологическим гигантом при разработке новых ИИ-моделей.
«Мы очень благодарны за партнерство с Microsoft. Они поддержали нас в самом начале, и огромные вычислительные ресурсы, которые они нам предоставили, имели решающее значение для исследовательских прорывов и принесли большую пользу обеим компаниям», — сказал Альтман в четверг, 17 октября.
В прошлом году OpenAI попыталась пересмотреть контракт, чтобы обеспечить большую вычислительную мощность и снизить затраты. Тем временем руководители Microsoft обеспокоены тем, что их работа в области ИИ слишком зависит от OpenAI. Увольнение Альтмана в ноябре прошлого года еще больше усилило эту неопределенность.
В марте Microsoft заплатила не менее 650 миллионов долларов за привлечение большинства сотрудников Inflection, конкурента OpenAI. Бывший генеральный директор и соучредитель Inflection Мустафа Сулейман возглавляет новую группу Microsoft, занимающуюся разработкой потребительских технологий искусственного интеллекта на основе программного обеспечения OpenAI. По словам пяти человек, знакомых с ситуацией, некоторые руководители OpenAI, в том числе Альтман, расстроены тем, что Сулейман работает в Microsoft. Команда Сулеймана входит в группу разработчиков Microsoft, которые работают напрямую с командой OpenAI.
Руководители OpenAI также недовольны эксклюзивностью сделки с Microsoft. За последний год ИИ-компания неоднократно пыталась сократить расходы и покупать вычислительные мощности у других компаний. В июне Microsoft согласилась на исключение из контракта. Это позволило OpenAI подписать с Oracle контракт на дополнительные вычислительные ресурсы примерно на 10 миллиардов долларов. Oracle предоставляет компьютеры с чипами, подходящими для разработки искусственного интеллекта, а Microsoft предоставляет программное обеспечение, управляющее оборудованием.
А в последние недели OpenAI и Microsoft согласовали поправку к будущему контракту, которая уменьшает сумму, которую Microsoft будет платить за вычислительную мощность. Согласно документам, с которыми ознакомилась The New York Times, разработчик ChatGPT рассчитывал потратить не менее 5,4 миллиарда долларов на вычислительные мощности к концу 2024 года. Эта сумма должна резко вырасти в течение следующих пяти лет, достигнув, по оценкам, 37,5 миллиардов долларов годовых затрат на вычисления к 2029 году.
В OpenAI жалуются, что Microsoft не предоставляет достаточной вычислительной мощности. Как ни странно, это может стать ключом к выходу из контракта с Microsoft. В контракте есть пункт, в котором говорится, что Microsoft потеряет доступ к технологиям OpenAI, если разработчик ChatGPT создаст «Общий искусственный интеллект» (AGI) — грубо говоря, машину, сравнимую по мощности с человеческим мозгом.
Этот пункт был призван гарантировать, что такая компания, как Microsoft, не будет злоупотреблять этой машиной будущего, но сегодня руководители OpenAI видят в нем путь к более выгодному контракту. По условиям контракта, совет директоров OpenAI мог решить, когда появится AGI.