Amazon планирует инвестировать в малые модульные реакторы (ММР) для центров обработки данных и выделяет $500 миллионов для X-Energy.

Amazon и Amazon Web Services объявили, что будут активно инвестировать в новую ядерную энергетику. По сути, речь идет о так называемых «малых модульных реакторах» (ММР), которые, в отличие от ранее известных ядерных реакторов, значительно меньше, дешевле и к тому же менее опасны, чем, например, станции, расположенные в Хиросиме или Фукусиме.

Фото: Amazon

Прежде всего, ядерная энергетика должна способствовать достижению целевых показателей компаний по выбросам CO 2 . Они сталкиваются со значительно растущими потребностями в энергии в своих центрах обработки данных, особенно в результате применения генеративного искусственного интеллекта, и в то же время должны достичь своих целей по климатической нейтральности. Поскольку ММР не производят выбросов CO 2 , их следует использовать наряду с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнце, ветер и вода.



«Ядерная энергия — это безопасный, безуглеродный источник энергии, который может помочь обеспечить нашу деятельность и удовлетворить растущие потребности клиентов. В то же время ядерная энергетика помогает выполнить наше обязательство по борьбе с изменением климата и обеспечить отсутствие выбросов углекислого газа во всех наших операциях к 2040 году», — сказал Мэтт Гарман, генеральный директор Amazon Web Services (AWS).

По словам, Гармана, один из самых быстрых способов борьбы с изменением климата — это переход общества на безуглеродные источники энергии, а ядерная энергетика одновременно безуглеродна и масштабируема — именно поэтому это важная область инвестиций для Amazon. Соглашения призваны способствовать созданию новых ядерных технологий, которые будут генерировать энергию на десятилетия вперед.

Amazon разделила свои инвестиции на три направления. В штате Вашингтон вместе с государственным консорциумом Energy Northwest компания строит четыре ММР, которые, как ожидается, будут производить в общей сложности 960 МВт с начала 2030 года — достаточно электроэнергии для снабжения 770 000 домохозяйств или крупных центров обработки данных Amazon.

Amazon также инвестирует $500 миллионов в стартап X-energy через свой Фонд климатических обязательств и совместно с основателем и генеральным директором Citadel Кеном Гриффином, Ares Management Corporation, NGP и Мичиганским университетом. Совместно с X-energy Amazon хочет к 2039 году запустить в США станции общей мощностью 5 ГВт. Подобно Kairos Power, в которую инвестировал Google, X-energy является одной из молодых компаний, которые разрабатывают и внедряют ММР.

В американском штате Вирджиния Amazon совместно с Dominion Energy строит проект ММР мощностью не менее 300 МВт. Это третье направление. Amazon ранее подписала контракт с Talen Energy на подключение центра обработки данных к их атомной электростанции в Пенсильвании.