YouTube также получит некоторые новые функции, призванные улучшить удобство использования и внешний вид видеоплатформы.

YouTube получает комплексное обновление как для настольного компьютера, так и для мобильной версии и приложения для ТВ. Также будет разблокирована функция, которая ранее была доступна только премиум-пользователям.

В своем блоге 15 октября Google перечисляет улучшения — сообщается, что их более двух десятков, хотя компания перечисляет лишь некоторые из них. В будущем скорость воспроизведения будет регулироваться с шагом примерно 0,05.

Функция "Таймер сна", предназначенная для пользователей, предпочитающих засыпать под видео, также доступна для бесплатного использования. Таймер автоматически приостанавливает видео через определенное время. Ранее эта функция была доступна только пользователям YouTube Premium.

Небольшая изюминка — улучшенный мини-плеер на смартфоне, размер которого можно увеличивать, уменьшать и перемещать.

В будущем создавать плейлисты совместно с другими пользователями будет проще. На телевизоре будет отображаться QR-код, чтобы можно было присоединиться к плейлисту друзей.

Списки воспроизведения также приобретают индивидуальный характер, и можно добавить к ним собственные изображения. Картинки можно загрузить из списка собственных фотографий или создать с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Также есть несколько изменений дизайна, призванных улучшить использование смартфона в альбомном формате. Новые розовые вкрапления цвета и другие акценты призваны сделать YouTube еще более динамичным.