УМПБ Д-30СН имеет более высокие несущие качества и меньшее аэродинамическое сопротивление по сравнению с аналогами.

Россия увеличила производство управляемых бомб Д-30СН. Это достаточно продвинутая система с расширенным радиусом действия. Об этом портал Defence24 сообщает 14 октября.



Д-30СН УМБП — более совершенный тип российской управляемой бомбы, дальность сброса которой оценивается максимум примерно в 90 км (для сравнения, у более простых бомб с корректирующими комплектами дальность сброса оценивается в 50-60 км).

Сообщается о вероятном увеличении производства этого оружия примерно до 600 единиц в месяц (весной этого года производилось 150 единиц ежемесячно). С концептуальной точки зрения эта бомба аналогична американской GBU-39 SDB.

Бомба Д-30СН имеет инерциально-спутниковое наведение и сбрасывается, в том числе, с бомбардировщиков Су-34, а также состоит на вооружении боевого беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник».

Масштабно это оружие применяется в зоне СВО сравнительно недавно, с первых месяцев этого года, но вместе со штатными бомбами с корректирующими комплектами УМПК это оружие оказывает все большее влияние на боевые действия.



Подчеркивается, что масштабное применение таких авиабомб, как Д-30СН и УМПК обеспечивает эффективную поддержку армии России. Благодаря им уничтожаются укрепления на линии фронта, а в определенных ситуациях (с применением Д-30СН, а не классических бомб УМПК) даже цели, расположенные в глубине территории, на некотором расстоянии от линии фронта.

Украина в настоящее время не имеет эффективных средств противодействия российским самолетам, вооруженным управляемыми бомбами, которые могут атаковать из-за пределов действия большинства систем ПВО. Подавление сигнала GPS может снизить их эффективность, но не устраняет ее полностью.

Наиболее эффективными против самолетов, вооруженных управляемыми бомбами, считаются системы ПВО с дальностью действия 100 км и более, такие как Patriot и SAMP/T, но их мало и они сами уязвимы. У Киева также слишком мало многоцелевых истребителей F-16, чтобы использовать их для борьбы за превосходство в воздухе в зоне СВО.



