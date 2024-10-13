Новый вариант американской боевой бронированной машины (ББМ) Stryker («Страйкер») имеет практически все системы вооружения, которые сейчас используются против дронов.

Оборонная компания Leonardo задумалась: какое оружие лучше всего использовать для уничтожения дронов? В итоге, было решено оснастить технику всеми видами оружия для защиты от дронов (пушки, лазерное оружие, пулеметы и ракеты с лазерным наведением). Для реализации проекта был выбран легкий колёсный бронетранспортер США Stryker. В результате получилась машина, которая может стать идеальным средством сдерживания дронов.

C-UAS DE Stryker. Фото: Leonardo

На данный момент новый вариант БМП называется Counter-Uncrewed Aerial Systems Directed Energy (C-UAS DE) Stryker. Если машина закупается армией США или другими вооруженными силами, ей могут дать более броское наименование. Прототип был построен совместно с 7 компаниями-партнерами за 8 месяцев.

Ключевым элементом является лазерное оружие. Оно создано фирмой BlueHalo и называется LOCUST. Лазерное оружие опускается в конструкцию, когда не используется, и поэтому в некоторой степени защищено.

C-UAS DE Stryker с лазерным оружием LOCUST. Фото: Leonardo

Имея мощность 26 киловатт, лазер значительно мощнее моделей других производителей, предназначенных для мобильного использования. В настоящее время распространены модели мощностью 10 кВт, которые устанавливаются на бронированные внедорожники.

Leonardo предполагает, что LOCUST может уничтожать дроны на «очень больших расстояниях». Точная техническая информация не предоставлена. Сообщается, что могут быть уничтожены дроны 1, 2 и 3 групп. Министерство обороны США разделило дроны на 5 групп. 1 — самые маленькие (вес дронов достигает 9 кг). Сюда входят большинство коммерчески доступных квадрокоптеров, например те, которые переоборудованы в FPV-дроны (дроны-камикадзе).

В группу 5 входят такие дроны, как MQ-9 Reaper. В группу 3 входят дроны, имеющих вес менее 600 кг, развивают скорость не более 460 км/ч и летают на максимальной высоте в 5,5 км.

На левом борту «Страйкера» расположена 70-мм ракетная установка с четырьмя пусковыми стволами для усовершенствованной системы высокоточного оружия (APKWS II). Система уже используется в других средствах борьбы с дронами.

Вместо стрельбы по дешевым дронам большими и дорогими зенитными ракетами используются маленькие и более дешевые 70-мм ракеты. Стоимость 70-мм ракеты APKWS-II составляет около 35 000 долларов. Для сравнения: ракета зенитного комплекса Patriot стоит до 4 миллионов долларов.

Ракеты APKWS II настолько дешевы, потому что это комплект модернизованных неуправляемых ракет Hydra 70. Они были разработаны в конце 1940-х годов. Ракеты широко использовались в войнах в Корее и Вьетнаме как на вертолетах, так и на самолетах.

APKWS II используется до сих пор и в большом количестве присутствует в арсеналах США. Ракеты APKWS II получают лазерную головку самонаведения. Речь идет не о лазерном луче от LOCUST, а скорее об инфракрасном лазере, который используется для маркировки желаемой цели.

Ракеты имеют дальность действия до 5 километров. Благодаря своей взрывной силе их также можно использовать для средних и крупных дронов, если они находятся в пределах досягаемости. При необходимости можно атаковать наземные цели.

Будет оптимизирована разработка новой боевой части для APKWS II. У нее есть бесконтактный предохранитель. Ракета взрывается на небольшом расстоянии перед дроном, а не только при ударе. Взрыв и образовавшиеся осколки увеличивают вероятность того, что дрон будет сбит и уничтожен – даже если он попытается уклониться от ракеты в последний момент.

Несмотря на лазеры и ракеты, «Страйкер» имеет и классическое вооружение. На крыше установлен боевой модуль EOS R400 с 30-мм пушкой XM914 и 7,62-мм пулеметом M240B.

Защита от дронов с помощью M240B должна рассматриваться как последнее средство обороны. Даже при электронном обнаружении целей и управлении боевым модулем и скорострельности около 750 выстрелов в минуту уничтожить быстро летящий дрон сложно из-за небольших снарядов.

Эффективная дальность действия XM914 составляет более 2 километров. Скорострельность составляет 200 выстрелов в минуту.

Компания Northrop Grumman недавно представила модернизацию XM914. Можно переключаться между двумя типами боеприпасов одним нажатием кнопки. Это решение эффективно, особенно в случае с C-UAS DE Stryker: против наземных целей можно использовать обычные боеприпасы, а против дронов — так называемые боеприпасы воздушного взрыва.

Система XM914. Фото: Northrop Grumman

30-мм боеприпасы для XM914 имеют неконтактные взрыватели. Снаряд взрывается рядом с дроном, увеличивая вероятность поражения аппарата из-за взрывной волны и осколков. Rheinmetall использует этот принцип в системе защиты беспилотников Skyranger.

Чтобы C-UAS DE Stryker мог лучше обнаруживать дроны противника, на нем имеется Titan VS. Эта система сканирует радиочастоты и, таким образом, может обнаруживать и отслеживать дроны. «Страйкер» оснащен радаром nMHR и камерами с охватом 360 градусов для обнаружения целей с использованием распознавания изображений.

Новый, полностью укомплектованный C-UAS DE Stryker напоминает M-Shorad Stryker. У него также есть XM914, но он опирается на ракеты Stinger с тепловым наведением и ракеты AGM-114L Hellfire с радиолокационным наведением.

Итак, C-UAS DE Stryker – это первая система, сочетающая достаточно мощное лазерное оружие с управляемыми ракетами и пулеметом. БМП в первую очередь предназначен для защиты собственных войск на поле боя от дронов – как в движении, например в танковой колонне, так и стационарно для прикрытия артиллерии. Благодаря 30-мм пушке и 70-мм ракетам машину можно использовать и в наступательных операциях для борьбы с наземными целями.