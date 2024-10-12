Foxtron, дочерняя компания производителя iPhone для Apple Foxconn, представила электромобили Model D и Model U.

Foxconn многим известна как компания, производящая iPhone для Apple. Её дочерняя компания Foxtron Vehicle Technologies относительно неизвестна.

Foxtron Model D. Фото: Foxtron

Этот производитель автомобилей существует всего 4 года. Первые электромобили были представлены в 2021 году. Сейчас анонсировано 2 новых модели — минивэн и микроавтобус. Оба являются предварительными проектными концепциями.

Foxtron называет Model D многоцелевым внедорожником (LMUV). Это должна быть смесь внедорожника и минивэна. Его длина 5,2 метра, ширина 2 метра и высота 1,79 метра. Имеются раздвижные двери.

Foxtron Model D. Фото: Foxtron

Есть 3 ряда сидений. Задний ряд является сплошным и рассчитан на 3 человек. Таким образом, Модель D рассчитана на 7 человек.

Последний ряд можно сложить, чтобы освободить больше места в багажнике. Во втором ряду в подлокотники интегрированы подставки для зарядки смартфонов. Есть также экраны для системы развлечений.

Foxtron Model D. Фото: Foxtron

Технической информации о производительности практически нет. Модель D использует 800-вольтовую архитектуру (батарея, двигатели, инверторы и другие основные компоненты электромобиля работают при соответствующем уровне напряжения). В зависимости от оснащения машина будет поддерживать мощность до 650 л.с. в двухмоторном варианте. Аккумулятор может иметь емкость до 110 кВтч.

Foxtron Model D. Фото: Foxtron

По данным Foxtron, Model D может пойти в серийное производство через 2 года. Компания производит электромобили для других брендов – аналогично тому, как Foxconn производит iPhone для Apple. Например, Model C, представленная в 2021 году, с 2023 года выпускается под названием Luxgen n7.

Foxtron объявила, что электрический внедорожник Model C теперь доступен в версии для рынка Северной Америки. В серийное производство его планируется запустить в конце 2025 года. Пока неизвестно, под каким брендом он будет предлагаться в США.

Foxtron Model U — электрический автобус среднего размера. Он будет использоваться в городах, а также в более отдаленных районах, дороги которых не предназначены для больших автобусов.

Foxtron Model U. Фото: Foxtron

С 2022 года Foxtron производит Model T для компаний общественного транспорта. Этот автобус имеет дальность действия до 400 км и сейчас используется в 6 тайваньских городах.

Технической информации о Model U нет. Foxtron лишь подчеркивает, что передовые системы технической помощи призваны сделать вождение более безопасным и комфортным.