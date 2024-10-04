По обе стороны Атлантики наблюдается активная деятельность среди производителей воздушных такси (аэротакси). Американский производитель таких транспортных средств Joby Aviation привлекла полмиллиарда долларов, чтобы наконец получить лицензию и начать коммерческое производство аэротакси, а затем в 2025 году запустить собственное воздушное такси. А у европейской компании Lilium заканчиваются деньги, чтобы развивать свой проект.
Компания Lilium, акции которой котируются на фондовой бирже, предупредила своих инвесторов о надвигающемся банкротстве. Если немецкой компании не будут предоставлены госгарантии на общую сумму €100 млн, то существует риск банкротства к концу года, то есть в течение ближайших трех месяцев. В документе для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) компания заявила, что группе «немедленно требуется дополнительный капитал для продолжения финансирования своих текущих операций». Также есть надежда, что федеральное правительство и Бавария внесут некую сумму в стартап.
Volocopter, немецкая технологическая компания, разрабатывающая электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), также испытывает финансовые затруднения. Банкротства удалось избежать благодаря помощи существующих акционеров, в том числе финансированию в начале этого года китайской корпорации Geely.
Тем временем Joby Aviation, калифорнийская компания, разрабатывающая электрические воздушные такси, получила дополнительные $500 млн инвестиций от Toyota. В результате общий объем инвестиций автопроизводителя в Joby составит $894 млн, включая основной вклад в размере $394 млн в 2020 году.
Средства предназначены для того, чтобы помочь компании Joby завершить длительный процесс сертификации аэротакси в Федеральном управлении гражданской авиации и поддержать коммерческое производство электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой. Joby находится на четвертом из пяти этапов сертификации и планирует запустить коммерческий сервис воздушного такси в 2025 году.
Недавно компания выпустила свой третий летательный аппарат с производственной линии в Марине, штат Калифорния, и начала строительство предприятия, которое удвоит ее производственную площадь. Ожидается, что инвестиции будут осуществлены двумя равными траншами в виде денежных средств за обыкновенные акции: первый транш будет закрыт в этом году, а второй — в 2025 году.
С 2019 года Toyota поделилась с Joby Aviation функциональностью производственной системы Toyota, которая включает в себя планирование, разработку метода производства и проектирование.
«Знания и поддержка, предоставленные Toyota, сыграли решающую роль в успехе Joby», — сказал основатель и генеральный директор Joby ДжоБен Бевирт.
Основанная в 2009 году, компания Joby Aviation уже более десяти лет работает над производством летательных аппаратов eVTOL, которые будут использоваться в качестве коммерческих служб такси в городах. За последние пять лет Joby стала известна благодаря достижениям в разработке eVTOL.
В 2020 году Joby Aviation приобрел подразделение Uber по воздушному такси Elevate в рамках сложной сделки, в рамках которой Uber инвестировал в стартап $75 млн. Год спустя Joby объявила о планах выйти на биржу путем слияния с компанией Reinvent Technology Partners. С момента выхода на фондовый рынок цена акций упала примерно на 42%.