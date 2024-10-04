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kosmos_news
Разработчик аэротакси Joby привлекает $500 млн инвестиций, а её аналогу Lilium грозит банкротство
Рынок воздушных такси в США и Европе развивается по-разному. В США компании из этой отрасли привлекают миллионы, а стартапам из Европы грозит банкротство.

По обе стороны Атлантики наблюдается активная деятельность среди производителей воздушных такси (аэротакси). Американский производитель таких транспортных средств Joby Aviation привлекла полмиллиарда долларов, чтобы наконец получить лицензию и начать коммерческое производство аэротакси, а затем в 2025 году запустить собственное воздушное такси. А у  европейской компании Lilium заканчиваются деньги, чтобы развивать свой проект.
Фото: Joby Aviation/Lilium
Компания Lilium, акции которой котируются на фондовой бирже, предупредила своих инвесторов о надвигающемся банкротстве. Если немецкой компании не будут предоставлены госгарантии на общую сумму €100 млн, то существует риск банкротства к концу года, то есть в течение ближайших трех месяцев. В документе для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) компания заявила, что группе «немедленно требуется дополнительный капитал для продолжения финансирования своих текущих операций». Также есть надежда, что федеральное правительство и Бавария внесут некую сумму в стартап.

Volocopter, немецкая технологическая компания, разрабатывающая электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), также испытывает финансовые затруднения. Банкротства удалось избежать благодаря помощи существующих акционеров, в том числе финансированию в начале этого года китайской корпорации Geely.

Тем временем Joby Aviation, калифорнийская компания, разрабатывающая электрические воздушные такси, получила дополнительные $500 млн инвестиций от Toyota. В результате общий объем инвестиций автопроизводителя в Joby составит $894 млн, включая основной вклад в размере $394 млн в 2020 году.

Средства предназначены для того, чтобы помочь компании Joby завершить длительный процесс сертификации аэротакси в Федеральном управлении гражданской авиации и поддержать коммерческое производство электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой. Joby находится на четвертом из пяти этапов сертификации и планирует запустить коммерческий сервис воздушного такси в 2025 году.

Недавно компания выпустила свой третий летательный аппарат с производственной линии в Марине, штат Калифорния, и начала строительство предприятия, которое удвоит ее производственную площадь. Ожидается, что инвестиции будут осуществлены двумя равными траншами в виде денежных средств за обыкновенные акции: первый транш будет закрыт в этом году, а второй — в 2025 году.

С 2019 года Toyota поделилась с Joby Aviation функциональностью производственной системы Toyota, которая включает в себя планирование, разработку метода производства и проектирование.

«Знания и поддержка, предоставленные Toyota, сыграли решающую роль в успехе Joby», — сказал основатель и генеральный директор Joby ДжоБен Бевирт.

Основанная в 2009 году, компания Joby Aviation уже более десяти лет работает над производством летательных аппаратов eVTOL, которые будут использоваться в качестве коммерческих служб такси в городах. За последние пять лет Joby стала известна благодаря достижениям в разработке eVTOL.

В 2020 году Joby Aviation приобрел подразделение Uber по воздушному такси Elevate в рамках сложной сделки, в рамках которой Uber инвестировал в стартап $75 млн. Год спустя Joby объявила о планах выйти на биржу путем слияния с компанией Reinvent Technology Partners. С момента выхода на фондовый рынок цена акций упала примерно на 42%.

#сша #технологии #европа #воздушное такси
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