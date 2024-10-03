Французское космическое агентство CNES выбрало компанию, которая будет эксплуатировать стартовую платформу, которая до недавнего времени использовалась для запусков российских ракет «Союз» во Французской Гвиане. Первые запуски планируется начать в 2026 году.

MaiaSpace получила разрешение французского космического агентства CNES на адаптацию стартовой платформы во Французской Гвиане под свои нужды. Ранее платформа использовалась российским космическим агентством «Роскосмос» для запусков ракеты-носителя «Союз». После событий в начале 2022 года сотрудничество России с Западом прекратилось, а значит, и использование европейского стартового центра стало невозможным.

Фото: MaiaSpace

Французский стартап MaiaSpace, основанный в 2021 году, в настоящее время работает над небольшой многоразовой несущей системой. По имеющейся информации, ракета будет способна вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) до 500 кг груза. В одноразовом варианте ракета сможет выводить на ту же орбиту до 1500 кг груза. Компания также разрабатывает дополнительный сегмент под названием Colibri, который сможет увеличить грузоподъемность на одну тонну.

После вывода на орбиту груза (в случае многоразового варианта) нижняя ступень вернется на Землю, приземлившись на баржу. В настоящее время ожидается, что компания начнет коммерческие запуски в 2026 году.

В компании отметили, что ей придется потратить «несколько десятков миллионов евро» на адаптацию стартовой платформы к своей ракете. Однако представители компании подчеркивают, что это более выгодное решение, чем строительство совершенно нового объекта.

Ракета, разрабатываемая MaiaSpace, будет использовать европейские решения, такие как двигательная установка «Прометей», работающая на жидком кислороде и метане в качестве топлива. Двигатель разрабатывается Европейским космическим агентством (ЕКА) в рамках программы создания прототипа первой ступени многоразовой ракеты под названием «Фемида». Именно этот элемент будет иметь решающее значение для MaiaSpace в разработке ракет.

Фото: MaiaSpace

Европа уже много лет борется с проблемой нехватки достаточных мощностей для вывода полезной нагрузки на орбиту Земли. Однако в последние годы ситуация меняется к лучшему благодаря таким ракетам, как Ariane 6 или новой версии ракеты Vega. Также необходимы системы меньшего размера, которые в настоящее время разрабатываются ЕКА.

Напомним, в начале 2022 года российское космическое агентство «Роскосмос» приняло решение приостановить запланированные полеты с космодрома во Французской Гвиане и отозвать своих сотрудников. Это был ответ на западные санкции, которые включали, среди прочего, отказ в предоставлении России зарубежных передовых технологий. Российские ракеты «Союз» регулярно запускались из Французской Гвианы с октября 2011 года.

ЕКА хотело бы, чтобы в ближайшем будущем из Французской Гвианы были запущены и другие европейские ракеты, в том числе произведенные такими компаниями, как PLD Space (Испания) или немецкой Isar Aerospace and Rocket Factory Augsburg.