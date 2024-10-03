Microsoft официально подтвердила прекращение выпуска своих AR-очков HoloLens 2. Компания сообщила изданию Upload VR, что отныне будут продаваться только оставшиеся экземпляры.
Очки по-прежнему предлагаются на сайте Microsoft — без информации о том, что они больше не выпускаются. Microsoft проинформировала партнеров и клиентов, что сейчас это последняя возможность купить HoloLens 2.
На странице поддержки HoloLens 2 Microsoft сообщает, что обновления безопасности будут гарантированы как минимум до 31 декабря 2027 года. После этого поддержка большинства устройств прекращается.
Если кто-то купит очки у Microsoft после декабря 2024 года, период поддержки составит 3 года с момента покупки, говорится в сообщении. Поддержка первого поколения HoloLens заканчивается 10 декабря этого года.
HoloLens 2 появились на рынке в 2019 году и в основном используется в промышленности. Даже тогда очки смешанной реальности едва ли могли конкурировать с продукцией компании Magic Leap. Вскоре Apple выпустила значительно более мощные XR-очки с поддержкой 3D-видео.
Слухи о том, что Microsoft уходит из этого бизнеса, циркулируют с 2022 года. Обсуждалась разработка HoloLens 3, но от этих планов отказались.
Microsoft продолжает работать над системой HoloLens IVAS («Интегрированная система визуального расширения»), разработанной для вооруженных сил США.
Однако пока этот проект продвигается не очень хорошо. Программное и аппаратное обеспечение у устройств неисправно. Это значит, что очки пока не пригодны для реального использования.
Армия США планировала закупить до 6900 пар боевых AR-очков бренда IVAS. Это военные версии гарнитур Microsoft HoloLens. Конгресс США отменил сделку на $400 млн, запрошенные армией на эти цели. Вместо этого армия должна получить только около $40 млн на проект IVAS.
Деньги предназначены не для покупки меньшего количества устройств, а для улучшения очков смешанной реальности. Солдаты, испытавшие гарнитуру, жаловались на головные боли и тошноту.
Армия США знает об этих проблемах. На данный момент около 1000 солдат протестировали различные варианты очков. В общей сложности гарнитура была протестирована более 100 000 часов. 80% военнослужащих, которые жаловались на различные симптомы, сообщали о головокружении, тошноте, головных болях и воспалении глаз менее чем через три часа использования устройства.
По данным армии США, в настоящее время разрабатывается версия 1.2 гарнитуры. Устройство должно иметь новый форм-фактор, чтобы уменьшить симптомы, описанные солдатами. Устройство должно быть меньше, потреблять не так много энергии, иметь лучшее программное обеспечение и модернизированный пользовательский интерфейс.
Армия США уже выделила Microsoft $125 млн на разработку IVAS 1.2. А вышеупомянутые $40 млн также должны быть использованы для разработки версии 1.2.
IVAS находится в разработке с 2018 года. Всего армия США планирует закупить до 121 000 устройств на сумму до $21,9 млрд. На данный момент заказано 5000 штук.
IVAS — это гарнитура смешанной реальности, предназначенная для объединения нескольких устройств в одном. Гарнитура предназначена для использования в качестве цифрового прибора ночного и тепловизионного видения.