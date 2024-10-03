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kosmos_news
Microsoft прекращает выпуск очков дополненной реальности HoloLens 2
Очки дополненной реальности (AR) больше не производятся. Microsoft назвала дату окончания поддержки устройств.

Microsoft официально подтвердила прекращение выпуска своих AR-очков HoloLens 2. Компания сообщила изданию Upload VR, что отныне будут продаваться только оставшиеся экземпляры.
Hololens 2. Фото: Microsoft 
Очки по-прежнему предлагаются на сайте Microsoft — без информации о том, что они больше не выпускаются. Microsoft проинформировала партнеров и клиентов, что сейчас это последняя возможность купить HoloLens 2.

На странице поддержки HoloLens 2 Microsoft сообщает, что обновления безопасности будут гарантированы как минимум до 31 декабря 2027 года. После этого поддержка большинства устройств прекращается.

Если кто-то купит очки у Microsoft после декабря 2024 года, период поддержки составит 3 года с момента покупки, говорится в сообщении. Поддержка первого поколения HoloLens заканчивается 10 декабря этого года.

HoloLens 2 появились на рынке в 2019 году и в основном используется в промышленности. Даже тогда очки смешанной реальности едва ли могли конкурировать с продукцией компании Magic Leap. Вскоре Apple выпустила значительно более мощные XR-очки с поддержкой 3D-видео.

Слухи о том, что Microsoft уходит из этого бизнеса, циркулируют с 2022 года. Обсуждалась разработка HoloLens 3, но от этих планов отказались. 

Microsoft продолжает работать над системой HoloLens IVAS («Интегрированная система визуального расширения»), разработанной для вооруженных сил США.
HoloLens IVAS. Фото: Армия США
Однако пока этот проект продвигается не очень хорошо. Программное и аппаратное обеспечение у устройств неисправно. Это значит, что очки пока не пригодны для реального использования.

Армия США планировала закупить до 6900 пар боевых AR-очков бренда IVAS. Это военные версии гарнитур Microsoft HoloLens. Конгресс США отменил сделку на $400 млн, запрошенные армией на эти цели. Вместо этого армия должна получить только около $40 млн на проект IVAS.

Деньги предназначены не для покупки меньшего количества устройств, а для улучшения очков смешанной реальности. Солдаты, испытавшие гарнитуру, жаловались на головные боли и тошноту.

Армия США знает об этих проблемах. На данный момент около 1000 солдат протестировали различные варианты очков. В общей сложности гарнитура была протестирована более 100 000 часов. 80% военнослужащих, которые жаловались на различные симптомы, сообщали о головокружении, тошноте, головных болях и воспалении глаз менее чем через три часа использования устройства.

По данным армии США, в настоящее время разрабатывается версия 1.2 гарнитуры. Устройство должно иметь новый форм-фактор, чтобы уменьшить симптомы, описанные солдатами. Устройство должно быть меньше, потреблять не так много энергии, иметь лучшее программное обеспечение и модернизированный пользовательский интерфейс.

Армия США уже выделила Microsoft $125 млн на разработку IVAS 1.2. А вышеупомянутые $40 млн также должны быть использованы для разработки версии 1.2.

IVAS находится в разработке с 2018 года. Всего армия США планирует закупить до 121 000 устройств на сумму до $21,9 млрд. На данный момент заказано 5000 штук.

IVAS — это гарнитура смешанной реальности, предназначенная для объединения нескольких устройств в одном. Гарнитура предназначена для использования в качестве цифрового прибора ночного и тепловизионного видения.

#сша #microsoft #технологии #армия #виртуальная реальность #военная техника #очки #очки дополненной реальности #hololens #hololens 2 #военная гарнитура
Источник: microsoft.com,
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