Программа редактирования изображений Microsoft постепенно становится реальным конкурентом Adobe Photoshop.

Microsoft добавляет новые функции искусственного интеллекта в свои бесплатные приложения для Windows Paint и Photos. Однако необходимым условием для этого является наличие ПК Copilot+. В будущем пользователи смогут редактировать свои изображения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Об этом 1 октября сообщает портал The Verge.

Ноутбук с MS Paint. Фото: Microsoft

ИИ-функция стирания Generative Erase напоминает Magic Eraser из Google Photos. Нежелательные объекты или людей на фотографиях можно просто «стереть». Полученное пустое пространство заполняется контентом, созданным ИИ.

Generative Fill идентична одноименной функции Adobe Photoshop. Объекты, созданные искусственным интеллектом, можно добавлять на фотографию с помощью текстовых команд. Этот инструмент доступен только для Paint, но не для программы для просмотра изображений Photos. В программе "Фотографии" (Photos) появилась новая функция суперразрешения. Разрешение изображений можно легко увеличить с помощью ползунка. Предполагается, что искусственный интеллект будет генерировать недостающие пиксели и предотвращать размытие.

В течение многих лет Paint считался своего рода «упрощенной версией» среди графических программ. Недавно Microsoft внесла значительные улучшения и добавила в свое программное обеспечение множество новых функций. Около года назад стало возможным использование нескольких слоев и прозрачного фона.

От классической программы редактирования изображений хотели отказаться шесть лет назад. После того, как большое количество людей в интернете заявили о желании продолжать пользоваться чрезвычайно простой программой для редактирования изображений, Microsoft пошла навстречу пользователям.

Хотя Windows теперь стандартно поставляется без Paint, программу по-прежнему можно загрузить в качестве дополнительного приложения. Wordpad может постигнуть та же участь. Набор функций Wordpad всегда находился где-то между простым редактором и полноценным текстовым инструментом Microsoft Word. С одной стороны, Microsoft хотела предоставить покупателям операционной системы простой инструмент для обработки текста, с другой стороны, выгодная продажа офисного пакета от этого не могла пострадать.

Wordpad не должен был привлечь много пользователей. Тем не менее, эпоха этого инструмента подходит к концу. Microsoft объявила, что удалит Wordpad из будущих версий Windows. Wordpad впервые стал частью операционных систем Microsoft в Windows 95. Соответственно, пользователи Windows смогли познакомиться с программой еще 29 лет назад.