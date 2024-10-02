Сообщается, что батареи LTO в 10 раз мощнее и безопаснее литиевых батарей.

В Германии водородные поезда Siemens уже несколько лет курсируют по сельской местности по нескольким маршрутам. Поезда Mireo оснащены баком с водородом, топливным элементом и аккумулятором.







Последнее поколение Mireo Plus H теперь оснащено так называемыми батареями LTO, которые, как утверждается, значительно мощнее и безопаснее, чем обычные литиевые батареи.

Батареи LTO разработаны и производятся компанией Saft, дочерней компанией французской энергетической группы TotalEnergies. Соответственно, новые аккумуляторы должны в 10 раз превосходить обычные литий-ионные аккумуляторы по характеристикам зарядки и разрядки.

Основной причиной быстрого процесса старения литий-ионных аккумуляторов является образование изолирующего слоя на электродах. При использовании аккумуляторов LTO этого можно избежать, используя другой материал поверхности.

LTO означает оксид лития-титана (литий-титанатный аккумулятор). Графит на отрицательном электроде заменен спеченным электродом из титановой шпинели. Благодаря высокой химической связи лития в титанате образование изолирующего слоя сведено к минимуму.

Эти отличия от обычных литиевых батарей позволяют значительно повысить производительность зарядки батарей LTO. Модифицированный материал также увеличивает срок службы в 10 раз, сообщает Saft на своем сайте www.saft.com. В то же время батареи LTO обеспечивают более высокую плотность энергии, поскольку они работают лучше, чем литиевые батареи, с точки зрения безопасности.

Батареи LTO обеспечивают поддержку водородных поездов. Первичным источником энергии является топливный элемент, который преобразует водород в электрическую энергию.

Аккумуляторы LTO обеспечивают дополнительную энергию при ускорении, поскольку топливные элементы не обеспечивают достаточной мощности. При торможении кинетическая энергия преобразуется обратно в электричество и сохраняется в аккумуляторах LTO.

Когда поезд движется на крейсерской скорости, батареи LTO компенсируют пиковые нагрузки, чтобы топливные элементы могли работать в оптимальном диапазоне. Это решение должно обеспечить высокую эффективность и снижение потребления водорода.