Microsoft делает ставку на искусственный интеллект. Об этом свидетельствуют обновления для Windows 11 и Copilot, которые 1 октября представил производитель.

Начиная с 1 октября, Microsoft начал выпуск обновления Windows 11, также известное как Windows 11 24H2. По заявлению компании, это обновление представляет собой полное изменение операционной системы с новыми базовыми элементами. Изначально версия ОС должна была называться Windows 12.

Windows 11 все больше движется в сторону искусственного интеллекта. Изображение: Microsoft

В операционной системе произошло много изменений, особенно в области искусственного интеллекта. Также появились улучшенный режим экономии заряда батареи, звук Bluetooth LE, фоновая поддержка HDR и поддержка Wi-Fi 7.

Microsoft будет развертывать обновление постепенно в ближайшие недели, начиная с тех, кто уже использует Windows 11 версий 22H2 и 23H22 и у кого включена функция «Получать последние обновления, как только они станут доступны» в «Настройки» в своем личном кабинете.

Microsoft также оставляет за собой право изначально не обновлять целые группы авторизованных компьютеров в случае возникновения проблем. В конечном счете, производитель остается верным своей привычке всегда предоставлять основные обновления функций во второй половине года.

Microsoft работает над своим ИИ-инструментом Copilot и впервые уделяет значительное внимание тому, как система «чувствует себя», а не только тому, что она может сделать. Соответственно, Copilot должен стать более естественным и более персонализированным.

Первоначально Microsoft анонсирует голосового помощника в качестве одного из инструментов искусственного интеллекта. Это решение должно сделать возможным естественный диалог, а ответы станут легче для понимания и будут приходить быстрее, чем раньше. Помощник с искусственным интеллектом предназначен для предоставления не только информации, но и «поддержки, обратной связи и советов при решении повседневных жизненных задач».

В частности, производитель программного обеспечения из Редмонда анонсирует следующие функции Copilot:

Copilot Voice относится к только что описанному голосовому интерфейсу

Copilot Daily предоставляет сводку всего актуального, созданную искусственным интеллектом, например, сводку новостей и погоды

Copilot Discover — своего рода помощник при работе с Copilot; функция предлагает как практическое руководство по различным опциям, так и рекомендации по легкому началу разговора

Две дополнительные функции первоначально будут тестироваться только экспериментально — Copilot Vision и Think Deeper. Для использования Copilot Vision требуются полные права администратора. Это функция, которая может исследовать все содержимое экрана, а затем поговорить с пользователем об этом.

Microsoft предлагает использовать ИИ в качестве помощника по настройке. Благодаря Think Deeper ИИ сможет решать более сложные проблемы, поскольку он должен думать более интенсивно. По словам Microsoft, Think Deeper требует больше времени, прежде чем ответить, «поэтому Copilot может предоставить подробные, пошаговые ответы на сложные вопросы».

С 1 по 24 октября у Copilot появятся обновленные приложения для iOS и Android, веб-интерфейс Copilot на сайте copilot.microsoft.com и приложение Copilot для Windows. Также было объявлено о внедрении Copilot в приложение для обмена сообщениями Whatsapp.

Однако все расширенные функции пока недоступны для не англоязычных пользователей. Copilot Voice изначально работает только на английском языке. Copilot Daily первоначально будет запущен в США и Великобритании, начиная с 10 октября. Впоследствии Copilot Vision будет доступен ограниченному числу подписчиков Copilot Pro.

Начиная с 1 октября Think Deeper тестируется с участием ограниченного числа пользователей Copilot Pro в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании и США.