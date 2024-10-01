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Defence24: Американцы закупают тысячи управляемых высокоточных авиабомб SDB-I
Часть оружия будет предоставлено Японии, Болгарии и Украине.

Пентагон подписал многолетний контракт на поставку малогабаритных управляемых бомб SDB-I. Максимальная цена этого контракта составляет $6,9 млрд. Об этом 1 октября сообщает портал Defence24 (defence24.pl).
Бомбы SDB под крылом израильского F-16. Фото: ЦАХАЛ
Согласно сообщению Пентагона, контракт на поставку бомб малого диаметра (SDB) будет действовать до декабря 2035 года. Будет поставлено от 20 до 29 партий. Для поставки «минимально гарантированной» партии были выделены средства из бюджета США в размере примерно $37 млн и из иностранных фондов в размере $397 млн. 

«Зарубежные» средства предназначены для поставки бомб в три страны: Японию, Болгарию (которая имела контракт на закупку нескольких десятков бомб вместе с F-16) и Украину.

Учитывая, что Киев использует эти бомбы на истребителях МиГ-29 и Су-27, а F-16 также приспособлены для их перевозки, Украина почти наверняка является крупнейшим получателем заказа. Хотя Пентагон не раскрывает точное количество закупленных бомб, его можно оценить на основе документов. В проекте на 2024 финансовый год Пентагон выделил на них в общей сложности $48,7 млн (в том числе $43 млн на сами бомбы и остальную сумму на вспомогательные элементы), что дает стоимость единицы примерно в $50-55 000.

Если эти оценки верны, то весь контракт стоимостью более $430 млн включает поставку от 7,7 до 8,7 тысяч бомб SDB.

SDB-I представляет собой малогабаритную управляемую бомбу массой около 122 кг, которую можно сбросить с максимального расстояния примерно 110 км. На практике эта дистанция меньше, поскольку бомбы обычно сбрасываются с относительно небольшой высоты, чтобы избежать угрозы ПВО.

В системе наведения используется модуль INS/GPS, дополнительная опция — лазерное наведение. Интересно, что вариант GLSDB, запускаемый с земли из 227-мм реактивной установки (аналог HIMARS), оказался чувствительным к помехам, а вот SDB-I показала себя достаточно эффективно. Производитель бомб – компания Boeing.

#сша #оружие #военная техника #бомбы #sdb-i
Источник: defence24.pl
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