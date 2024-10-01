Европейское статистическое управление, выяснило какие страны ЕС чаще всего замерзают зимой.

Португалия, Ирландия, Греция, Франция и Испания – это государства-члены ЕС, жителям которых, по данным Евростата, зимой чаще всего страдают от холодов.



Европейское статистическое управление в понедельник, 30 сентября, опубликовало результаты по энергоэффективности домохозяйств в ЕС. Исследование было призвано показать, как этот показатель улучшается в Европе, например, за счет утепления жилых зданий.





Большинство голландцев (58,7%) признают, что за последние пять лет в их здании проводились ремонтные работы с целью повышения энергоэффективности. Это люди, живущие в частных домохозяйствах и старше 16 лет (в исследование не включено общественное жилье). Лидировали по показателю энергоэффективности домохозяйств вместе с Нидерландами страны Центральной и Восточной Европы: Эстония (46,7%), Латвия (36,7%), Словакия (35,5%), Венгрия (35,3%) и Литва (34,9%). Жители этих стран не замерзают зимой.





Евростат также поинтересовался, комфортно ли европейцы чувствуют себя зимой в своих домах. В 2023 году 31,2%, сообщили, что им холодно зимой. Самые высокие показатели в этой группе людей зафиксированы в Португалии (51,6%), Греции (49,9%), Ирландии (44,5%), Испании (43,0%) и Франции (41,8%). При этом, самый низкий процент не комфортно себя чувствующих зимой людей был в Эстонии (7,5%), Австрии (9,3%) и Польше (11,2%).