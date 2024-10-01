Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил против закона об искусственном интеллекте.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом наложил вето на законопроект SB 1047, сообщает 29 сентября портал TechCrunch. SB 1047 — это законопроект, который регулировал бы развитие ИИ в США. На самом деле закон был бы даже менее строгим, чем Закон об искусственном интеллекте в ЕС.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Законопроект, автором которого является сенатор Скотт Винер, должен был возложить на компании, разрабатывающие модели искусственного интеллекта, ответственность за внедрение протоколов безопасности для предотвращения «критического ущерба». Правила распространялись бы только на модели стоимостью не менее 100 миллионов долларов и использующие 10*26 FLOPS (количество операций с плавающей запятой, которое может выполнить устройство за одну секунду) во время обучения. Для сравнения: согласно Закону об искусственном интеллекте, все, что превышает 10*25 FLOP, считается «системным риском».

Против SB 1047 выступили многие в Кремниевой долине, в том числе такие компании, как OpenAI и даже политики-демократы. Однако в законопроект также были внесены изменения по предложениям компании Anthropic, занимающейся искусственным интеллектом, и других оппонентов. Хотя Законодательное собрание Калифорнии приняло SB 1047, компании ожидали, что Ньюсом наложит вето — и действительно, он уже дал понять, что у него есть сомнения по поводу законопроекта.

Конгрессмен и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также раскритиковала законопроект как «благонамеренный, но плохо информированный». После объявления вето она похвалила Ньюсома за «признание возможностей и ответственности, которые мы все разделяем, чтобы позволить развиваться малому бизнесу и науке, а не доминировать крупным технологическим компаниям».

В том же объявлении офис Ньюсома отметил, что за последние 30 дней он подписал 17 законопроектов, регулирующих и внедряющих технологии искусственного интеллекта, и сообщил, что у него есть такие эксперты, как Фей-Фей Ли, Тино Куэльяр и Дженнифер Тур Чейес, которых попросили «помочь Калифорнии разработать действенные рекомендации» для развертывания GenAI» (генеративный ИИ — одна из самых быстро развивающихся отраслей искусственного интеллекта).

Тем временем сенатор Скотт Винер заявил, что дебаты по поводу закона «резко продвинули проблему безопасности ИИ на международной арене».