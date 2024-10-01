После многочисленных задержек и ошибок в конструкции завершено строительство первого из девяти сегментов вакуумной камеры. В ней будут удерживать плазму во время термоядерной реакции.

Продолжается строительство международного термоядерного реактора ИТЭР. В конце сентября, наконец, строительство первого сегмента вакуумной камеры было завершено. Там будет стабилизирована плазма, необходимая для ядерного синтеза. 30 сентября об этом пишут различные СМИ, в том числе онлайн-издание «Хайтек» (hightech.fm), ссылаясь на заявление разработчиков на платформе X.

Первый сегмент плазменной камеры ИТЭР. Фото: F4E

ИТЭР основан на принципе токамака (тороидальная установка для магнитного удержания плазмы). Внутри конструкции плазма нагревается до 100 миллионов градусов с помощью, в том числе, электромагнитных волн.

Горячая плазма удерживается в подвешенном состоянии магнитным полем. Магнитное поле создается с помощью мощных сверхпроводящих магнитов, окружающих камеру. ИТЭР призван стать крупнейшим термоядерным реактором в своем роде.

Фото: F4E

Герметично закрытая вакуумная камера гарантирует, что плазма остается стерильной, но также защищает внешний мир от радиоактивного излучения. После завершения она будет иметь диаметр 19,4 м и высоту 11,4 м. Сообщается, что вес составляет 5200 тонн.

Фото: F4E

Сегмент №5, который уже построен, является первым из девяти частей, которые позже будут установлены. Европа поставляет 5 сегментов, Корея — 4.

В строительстве ИТЭР участвуют 7 партнеров: ЕС (включая Великобританию и Швейцарию), США, Китай, Южная Корея, Япония, Россия и Индия. Всего в проекте участвуют 35 стран. В Европе проектом управляет агентство Fusion4Energy (F4E).

Сегмент №5 был завершен в Италии в конце августа. Компонент был отправлен на площадку ИТЭР в Поль-ле-Дюранс на юге Франции. По данным F4E, остальные 4 сектора из Европы уже находятся в производстве. Их планируют сдать в течение следующих 2 лет.

В целом масштабный проект реализуется не очень хорошо. Рост затрат и задержки означают, что начало операций откладывается на годы. Совсем недавно было обнаружено, что готовые участки вакуумной камеры имели производственные дефекты. Это означает, что их нельзя соединить на 100 процентов правильно.

Тепловой экран вакуумной камеры также нуждается в ремонте. В 2022 году там были обнаружены трещины в трубах охлаждения. Ремонтные мероприятия были начаты в сентябре 2023 года.

Французское ядерное агентство потребовало дополнительной радиационной защиты, что изменило вес компонентов. В пресс-релизе F4E подчеркивается, что Сегмент №5 соответствует высоким стандартам властей.

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