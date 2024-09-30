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kosmos_news
T-Online: Старые модели телефонов пользуются огромным спросом у коллекционеров
Некоторые старые модели сотовых телефонов приобрели культовый статус благодаря своей исторической значимости и уникальности. Коллекционеры готовы платить высокую цену за хорошо сохранившиеся или неиспользованные экземпляры.

Сотовые телефоны, как известно, довольно быстро дешевеют. Однако из этого правила есть исключения. Некоторые старые телефоны сейчас достигли культового статуса, привлекая коллекционеров, готовых платить за них значительно больше, чем тогда, когда они были выпущены.

Особой популярностью пользуются неиспользованные устройства в оригинальной упаковке. Редакция T-Online составила список моделей мобильных телефонов, которые вновь пользуются спросом на коллекционном рынке. В лидерах находится Motorola DynaTAC 8000x, который появился на рынке в 1983 году и уже тогда был очень дорогим — около 4000 долларов. Сегодня коллекционеры готовы заплатить примерно в два раза больше, или около 8000 долларов, за хорошо сохранившуюся модель. 

Еще один популярный предмет коллекционирования — самый первый iPhone — iPhone 2G. Это своего рода первый смартфон в классическом понимании. Его выход стал поворотным моментом в истории мобильных телефонов и навсегда изменил рынок.

С технической точки зрения iPhone 2G вряд ли может конкурировать с современными смартфонами, но коллекционеры готовы заплатить от 2000 до 4000 долларов за неиспользованную модель.

До того, как смартфоны захватили рынок мобильных устройств, Nokia была крупным игроком в индустрии мобильных телефонов и выпустила несколько знаковых моделей. Одним из наиболее примечательных является Nokia 8110 1996 года.

Благодаря выдвижной конструкции, открывающей физические кнопки телефона, и небольшому изгибу, он получил прозвище «Банан». На момент выпуска Nokia 8110 стоил около 1000 долларов. По данным T-Onine, сейчас коллекционеры готовы заплатить за модель (естественно, имеется в виду новый телефон) около 3000 долларов. Гораздо дешевле купить б/у модель. Устройства доступны по цене от 30 до 250 долларов.

Еще один культовый телефон — Nokia 8800 2005 года с устойчивым к царапинам экраном и аналогичным раздвижным механизмом. Новая модель теперь стоит примерно 800 долларов. Версия Arte Carbon или Sirocco стоит около 1200 долларов.

Эти ретро модели напоминают времена, когда сотовые телефоны в основном использовались для звонков и текстовых сообщений, а их уникальный дизайн и функциональность делают их востребованными предметами коллекционирования.

Motorola International 3200, преемник DynaTAC 8000x, сегодня стоит несколько сотен долларов, хотя он такой же громоздкий, как и его предшественник.

Будучи одним из первых сотовых телефонов с поддержкой GSM, выпущенным в 1992 году, он знаменует собой важную веху в истории мобильной связи. Однако цены на Motorola International 3200 могут меняться в зависимости от состояния и наличия оригинальной упаковки. Хорошо сохранившийся экземпляр в оригинальной упаковке может стоить на коллекционном рынке от 100 до 600 долларов.

#смартфоны #технологии #motorola #телефоны
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