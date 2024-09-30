Пока Google и Samsung все еще ждут распространения Android 15, владельцы флагманских моделей китайского производителя смартфонов Vivoуже получают соответствующий апгрейд.

Android 15, последняя версия мобильной операционной системы Google, фактически была готова с начала сентября. Обычно Google и Samsung являются первыми производителями смартфонов, распространяющими последние обновления Android.

Любой, у кого есть Vivo X Fold 3 Pro, уже может попробовать Android 15. Изображение: Vivo

Но в этом году все по-другому. Пока Google и Samsung, похоже, все еще готовят релиз Android 15, Vivo уже распространяет последнюю версию ОС. По сообщениям пользователей, китайский производитель начал распространение своей версии операционной системы FuntouchOS 15 на базе Android 15.



Как пишет Neowin, выпуск FuntouchOS 15 официально анонсирован на понедельник, 30 сентября. Но в последние несколько дней пользователи флагманских смартфонов, таких как Vivo X Fold 3 Pro, Vivo X100 Pro, Vivo 100 и iQOO 12, как сообщается, уже получили обновление.

Удивительно, но Vivo стала первым крупным брендом, внедрившим эту технологию на свои флагманские устройства. Даже у Google Pixel пока нет стабильных обновлений.

Это означает, что пользователи этих устройств также смогут первыми опробовать новые функции Android 15. Среди них имеется своего рода сейф для данных, в котором могут храниться банковские, медицинские и другие приложения, а также защита от кражи с поддержкой ИИ и другие функции ИИ.

Подобно iOS 18 от Apple, Android 15 от Google также имеет множество небольших нововведений. Серьезных изменений нет. Основное внимание явно уделяется искусственному интеллекту, но не все функции будут доступны в Европе в ближайшем будущем.

Пользователям смартфонов Google Pixel придется подождать как минимум две недели, пока они также не получат версию Android 15. В любом случае релиз ожидается 15 октября 2024 года, но Google официально это не прокомментировала.

С другой стороны, Samsung и другим партнерам по аппаратному обеспечению, таким как Motorola, Xiaomi или Oneplus, могут потребоваться даже месяцы, прежде чем они предоставят версию Android 15 пользователям своих устройств. Samsung, например, пока не сообщила, как будет выглядеть бета-обновление One UI 7.

Однако следует отметить, что Vivo также предполагала, что обновление займет много времени. Пока неизвестно, насколько обновленная версия ОС на устройствах Vivo будет работать корректно.