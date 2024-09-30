Разработчики также гордятся тем, что дрон может летать дольше своего американского аналога.

Крупнейший китайский производитель оружия Norinco недавно представил так называемый беспилотник-камикадзе, дальность полёта которого достаточна, чтобы достичь Тайваня. Он должен превзойти конкурентов из США, пишет South China Morning Post.

Фото: Aerovironment

Дрон представляет собой так называемый барражирующий боеприпас. Эти дроны обычно запускаются без конкретной цели. Операторы направляют дроны к целевой точке, где они могут кружить несколько минут, прежде чем будет дана команда на атаку. Атаку можно отменить непосредственно перед ударом.

Сообщается, что новый китайский дрон развивает максимальную скорость 144 км/ч и может оставаться в воздухе до 105 минут. Дальность заявлена в 200 километров. Это означает, что Тайвань также находится в радиусе поражения, который составляет от 140 до 180 километров от материкового Китая.

Китайские исследователи, разработавшие дрон, отмечают, что его производительность даже превосходит американский Switchblade 600. Этот дрон имеет дальность действия 40 километров и продолжительность полета около 40 минут.



«Баражирующие боеприпасы, такие как серия Switchblade, сочетают в себе характеристики дронов и ракет с такими преимуществами, как длительное время полета, большой радиус действия, гибкое использование и различные типы атак», — пишут ученые из исследовательского института Norinco.

Исследователи разработали две модели, каждая из которых оснащена двухлопастным винтом. По их собственным заявлениям, удалось устранить некоторые недостатки, чтобы продлить время полета. Первые прототипы могли находиться в воздухе всего 78 минут. Однако за счет оптимизации ИИ время полета получилось увеличить на треть.

Сообщается также, что дроны «могут производиться по низкой цене», что может дать Китаю преимущество в гонке вооружений беспилотников. Неизвестно, насколько дорогим в конечном итоге окажется китайский дрон. Цена за единицу Switchblade 600, как сообщается, превышает 100 000 долларов.